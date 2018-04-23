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Dünya İslam Birliği'nden dinler ararası diyalog hamlesi

Dünya İslam Birliği Suudi Arabistan'ın öncülüğünde yeni bir dinler arası diyalog sürecinin temelini başlatıyor. Vatikan'dan temsilcileri Riyad'dan ağırlayan birlik, mutabakatname imzaladı.

Haber Merkezi | 23.04.2018 - 11:21..
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Suudi Arabistan'da geçtiğimiz günlerde Vatikan Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı Kardinal Jean Louis Touran misafir olmuş hatta kraliyet yetkilileri ile bir araya gelmişlerdi.

Dünya İslam Birliği'nden dinler ararası diyalog hamlesi

MUTABAKAT İMZALADILAR

Dünya İslam Birliği  ve Vatikan Papalık Konseyi arasında ortak hedefler doğrultusunda daimi çalışma meclisi kurulmasını da ön gören bir protokol Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da imzalandı.

Dünya İslam Birliği'nden dinler ararası diyalog hamlesi

DİNLER ARASI ÖVGÜ

Vatikan Dinlerarası Diyalog Konseyi Başkanı Kardinal Jean Louis Touran, El-İsa’nın Dünya İslam Birliği Genel Sekreterliği’ne atanmasından bu yana dinler arası ilişkileri güçlendirilmesi ve arada köprüler kurulması için öncü girişimlerde bulunduğunu söyleyerek övgüde bulundu.Dünya İslam Birliği'nden dinler ararası diyalog hamlesi

Suudi Arabistan'ın ılımlı İslam'a geçiş kapsamında attığı bu adım, Vatikan ile doğrudan kurulan önemli temaslardan oldu.

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