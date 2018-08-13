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Dünya kenti Ani'nin görünmeyen yüzü ortaya çıkartılıyor

Medeniyetler beşiği olarak nitelendirilen Ani Örenyeri'nde yapılan arkeolojik kazılarla tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor.

AA | 13.08.2018 - 14:25..
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Kars Ani Örenyeri'nde yapılan arkeolojik kazılarla tarihi zenginlikler gün yüzüne çıkartılıyor. Kars'ın Arpaçay ilçesi yakınındaki Ani Örenyeri, 961-1045 yılları arasında Pakraduni Hanedanlığı döneminde Ermeni hükümdarlarına başkentlik yaptı.

UNESCO LİSTESİNE DAHİL EDİLDİ

11. ve 12. yüzyıla ait İslam mimarisi eserlerini de bünyesinde barındıran ve 2012'de UNESCO tarafından Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan antik şehir, 15 Temmuz 2016'da Dünya Mirası Listesi'ne dahil edildi.

Dünya kenti Ani'nin görünmeyen yüzü ortaya çıkartılıyor

ARKEOLOJİK ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahriye Bayram başkanlığında Ani Örenyeri'nde başlatılan arkeolojik kazı çalışmaları devam ediyor. Ani'nin UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmesinde önemli rol oynayan surların önünde kazı çalışmaları yapılıyor.

ZİYARETÇİ YOĞUNLUĞU

Fahriye Akdeniz, Pamukkale, Ardahan, Muğla üniversitelerinden öğrenci ve bilim insanlarının da aralarında bulunduğu ekibin titizlikle yürüttüğü çalışmalarda tarihi zenginlikler ortaya çıkartılıyor.

Kars İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, yaptığı açıklamada, Ani Örenyeri'nin listeye alınmasının ardından turist sayısında yüzde 300'lük artış olduğu belirterek, "Dünya Mirası Listesi'ne giren eserleri takip eden 3 milyon turist olduğu söyleniyor. Bu turistlerden 100-110 bini Ani Örenyeri'ni ziyaret etti." dedi.

Dünya kenti Ani'nin görünmeyen yüzü ortaya çıkartılıyor


TARİH VE KÜLTÜR SEVERLERE TANITMAK AMACI

Örenyerinde çevre düzenlemesinin tamamlanmak üzere olduğunu, karşılama merkezinin de mayıs 2019'da tamamlanacağını anımsatan Hakan Doğanay, Ani'de verilen hizmetlerin daha da kaliteli olacağını söyledi. Doğanay, Ani Örenyeri'nde çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini anlatarak, yılda 45 gün olmak üzere Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Fahriye Bayram'ın başkanlığında 30 kişilik kazı ekibiyle bilimsel kazı çalışmaların başladığını aktardı. Hakan Doğanay, görünmeyen, bilinmeyen yanlarını tarih ve kültür severlere tanıtmak istediklerini dile getirdi.

Dünya kenti Ani'nin görünmeyen yüzü ortaya çıkartılıyor


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