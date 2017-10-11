Dünya Kız Çocukları Günü'nün anlam ve önemi

Dünya üzerindeki bütün kız çocuklarına karşı yapılan ayrımcılığın önlenmesi ve insan haklarının tümünden faydalanabilmelerini sağlamak amacıyla Türkiye, Kanada ve Peru'nun ortak girişimiyle Birleşmiş Milletler Kurulu tarafından 11 Ekim 'Dünya Kız Çocukları Günü' olarak ilan edildi ve 2012 yılından beri kutlanıyor.

Nesillerdir süregelen kız çocuklarına uygulanan eşitsizlik, dünyadaki tüm iyi gelişmelere rağmen devam ediyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verileri dünya genelinde kız çocuklarının bulunduğu durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. Bu nedenle her yıl 11 Ekim tarihinde farkındalık yaratılmak amacıyla projeler yapılıyor.

1,1 milyar kız çocuğundan 62 milyonu okula gidemiyor.

6-11 yaşlarında olan 16 milyon kız çocuğu ise okula başlayamama riskiyle karşı karşıya.

Birçok kız çocuğu evin sorumluluğunu üzerine almak için eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalıyor.

15-19 yaş arası her 7 kız çocuğundan biri zorla evlendiriliyor.

Her gün reşit olmayan 47 bin 700 kız çocuğu evlendiriliyor.

Her 10 dakikada bir kız çocuğu şiddet nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Dünya genelinde durum böyleyken Türkiye'deki oranlar da üzücü seviyeye ulaşmış durumda.

Ülkemizde nüfusun yüzde 29'unu kız çocukları oluşturuyor. Resmi rakamlara göre son 6 yılda 232 bin kız çocuğu zorla evlendirilirken 142 bin kız çocuğu ise çocuk anne oldu.

İlköğretim çağında olup okula gönderilmeyen kız çocuğu sayısı erkek çocuklarından 600 bin daha fazla.