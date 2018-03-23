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Dünya klasiği 'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

Romantik balenin başyapıtlarından 'Giselle', 10 yıl aranın ardından Ankara Devlet Opera ve Balesi aracılığıyla başkent izleyicisiyle buluşacak.

AA | 23.03.2018 - 13:43..
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Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) sanatçısı Zeynep Sunal Öngün tarafından sahneye konulan Giselle, yarın akşam prömiyer yapacak.

Bir dünya klasiği olan eserin ödüllü dekor tasarımını Andan Öngün, kostüm tasarımını Gazal Erten, ışık tasarımını da Fuat Gök üstleniyor.

İki perdelik yapıtın koreografisi Jean Coralli ile Jules Perrot'un imzasını taşıyor. Balede dönüşümlü olarak Giselle'i Özge Başaran, Mine İzgi, Sultan Menteşe, Albrecht'i ise Eren Keleş, İlhan Durgut ve Berkay Saraçoğlu canlandırıyor.

Dünya klasiği 'Giselle' balesi 10 yıl aradan sonra başkentte

GİSELE'NİN HİKAYESİ

Myrtha rolünü Özge Onat, Cansın İravul, Gizem Tuncel, Hilarion'u ise Emre Güler, Uluç Aytan, David Khozashvili üstleniyor.

Adolphe Adam'ın en tanınmış balesi olan, ilk defa 1841 yılında oynanan Giselle'de dans etmeyi çok seven, çocuksu, kırılgan bir köylü kızı olan Giselle'in kılık değiştirip Loys olarak kendini tanıtan ve aslında bir kont olan Albrecht'le trajik aşk hikayesi anlatılıyor.

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