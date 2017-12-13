Dünya klasikleri Klasikler'de konuşulacak

Dünya edebiyatının kült olmuş eserleri gazeteci Funda Karayel'in sunumu ve İbrahim Altay'ın anlatımıyla her gün TRT Haber izleyicisiyle buluşuyor.
"KONTEMPORARİ İBRAHİM EFENDİ'NİN RÜYALARI"
Her bölüm farklı bir eserin konuşulduğu Klasikler'de, son dönemde “Kontemporari İbrahim Efendi’nin Rüyaları” adlı kitabıyla çok konuşulan Sabah Gazetesi Ombudsman’i gazeteci İbrahim Altay ve Sabah gazetesi yazarı Funda Karayel kütüphanelerinden seçtikleri klasik kitapları karşılıklı tartışarak bilinmeyen detayları izleyiciye aktarıyor.
KİTAPSEVERLERİN BULUŞMA EKRANI OLACAK
Edebiyat dünyasının usta kalemleri ve ortaya koydukları klasik esereler hakkında bilgi veren program "Klasikler" her gün saat 00.25’te Trt Haber ekranlarında kitapseverlerle buluşacak.
Dünyanın önde gelen klasik eserlerin konuşulacağı edebiyat programını kitapseverler çok sevecek.
Kitap sayfası için iletişim: [email protected]