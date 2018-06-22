Dünya Kupası muhabirine canlı yayında taciz

Alman televizyon kanalı Deutsche Welle'nin İspanyolca versiyonu için Dünya Kupası'nda muhabirlik yapan Julieth González Therán canlı yayında tacize uğradı.

HOLİGAN TARAFTARDAN MUHABİRE TACİZ

Rusya'nın Saransk kentinde bir taraftar, Theran turnuvayla ilgili gelişmeleri canlı yayında aktardığı sırada yanına gelerek genç gazetecinin göğsünü sıktı ve yanağından öptü.

Kadın muhabir canlı yayında taciz edildi - VİDEO

Olay sırasında soğukkanlılığını koruyan ve haberini tamamlayan Kolombiyalı gazeteci, sonrasında Instagram hesabından olayın videosunu paylaşarak, "Bu muameleyi hak etmiyoruz. Eşit şekilde değerli ve profesyoneliz. Futbol sevincini paylaşıyorum ama yakınlıkla taciz arasındaki limitleri tanımlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA

Çalıştığı Deutsche Welle kanalına yaşadığı olayı anlatan Theran, "Yayına hazırlanmak için 2 saat boyunca aynı yerdeydim ve hiçbir müdahale olmadı. Canlı yayına girdiğimizde, bu taraftar durumdan faydalandı. Fakat yayından sonra baktığımda gitmişti." şeklinde konuştu.