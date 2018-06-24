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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik

Dünya liderleri, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde elde ettiği galibiyetten ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı tebrik etti.

Haber Merkezi | 24.06.2018 - 21:22..
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24 Haziran seçimelerinde sonuçların açıklanmasının ardından Ankara hattında diplomasi trafiği yaşandı.

İLK TEBRİK KARDEŞ ÜLKEDEN

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev seçim sonuçlarının belirlenmesinden hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk tebrik eden lider oldu.

Bosna Hersek Devlet Başkanı İzzetbegoviç ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik eden isimler arasındaydı.

YUNANİSTAN'DAN TEBRİK

Öte yandan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ve Gine Dışişleri Bakanı Mamadi Toure Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu arayarak AK Parti'nin seçimlerdeki başarısından dolayı tebrik etti.

DÜNYA LİDERLERİNDEN KUTLAMA

Katar Emiri Şeyh Temim, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas,Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, Sırbistan Devlet Başkanı Vuçiç, Sudan Devlet Başkanı Beşir, Pakistan Cumhurbaşkanı Hüseyin, Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah  Erdoğan'ı arayıp tebrik eden isimler arasındaydı.

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