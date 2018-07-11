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Dünya liderlerinden helikopter geçişine büyük ilgi

NATO karargahında yapılan toplantı öncesinde 13 üye devletin helikopter geçişi büyük ilgi topladı. Trump gösteriyi ağzı açık izledi.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 17:29..
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede üye devletlerin kendi üretimleri olan helikopterler de uçuş gösterisi düzenledi. Donald Trump helikopterleri ağzı açık seyretti.

Dünya liderlerinden helikopter geçişine büyük ilgi

Atak helikopterleri NATO'da görücüye çıktı ViDEO

HELİKOPTERLERE BÜYÜK İLGİ

29 üye ülkenin lideri kendileri için ayrılan bölüme geçerek, Açık Hava Töreni'ne katıldı. NATO'ya üye her ülkenin bayrağının ve askerinin bulunduğu alanda, 13 müttefikten 25 askeri helikopter gösteri uçuşu yaptı.

Türkiye'den iki "T129" Atak helikopteri ilk kez uluslararası bir zirvede uçtu. Uçuş sırasında gözlerini gökyüzünden alamayan Trump gösteriyi dakikalar boyunca ağzı açık bir şekilde izledi. Trump'ın bu pozu sosyal medyada alay konusu oldu.

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