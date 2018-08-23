Dünya medyası Trump’ın düşüşünü bekliyor

Taş devri aletlerini o günün şartlarıyla yapıyor

Hollanda'da yaşayan Meryem ve Erkan Çıldır çiftinin, tatil için geldikleri Muğla'nın Fethiye ilçesinde başka bir köpeğin saldırısına uğrayarak ölen köpekleri "Angel" Edirne'de gömüldü.

Silivri'de karpuz yüklü kamyonet takla attı, araçta bulunan bir kişi hayatını kaybederken, araç sürücüsü Silivri İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Kemal Benli yaralandı.

Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki sıkıntılı günleri TIME dergisi tarafından ilginç bir şekilde çizildi.

1 Cem Yılmaz'ın 500 bin liralık saati Ünlü komedyen Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştğı bir fotoğraf ile gündeme geldi. Fotoğrafın en dikkat çekici yanı ise Yılmaz'ın kolundaki 500 bin liralık saat oldu.

2 Rafet El Roman makyajını eleştirenlere cevap verdi Dün katıldığı bir televizyon programına makyajlı çıktığı için eleştirilere neden olan Rafet El Roman, sosyal medya hesabından makyajsız fotoğrafını paylaştı.

3 Trump yargı korkusuna ekonomiyi bahane ediyor ABD Başkanı Donald Trump kendi açısından oldukça zorlu günlerden geçiyor. Kendisini yakından ilgilendiren davalarda yargılanma korkusu yaşayan ABD Başkanı, "Yargılanırsam ekonomi çöker" mesajı verdi.

4 Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor Rus turistler her şey dahil sisteminden faydalanarak denizden çıkmadığı için fazla para harcamıyor ancak Japon ve Avustralyalılar ülke içinde gezerek büyük döviz girdisi sağlıyor.

5 Ali Ağaoğlu'nun helikopterli bayram ziyareti Bayram tatilini Bodrum'da geçiren Ali Ağaoğlu, helikopteriyle annesinin elini öpmeye İstanbul'a gitti.

6 Karadeniz'de PKK'lı teröristlere geçit yok Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, aralarında kırmızı listede bulunan teröristin de olduğu 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı.