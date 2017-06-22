Dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyar olacak

Bugünkü, yıllık 83 milyon dünya nüfusu artışı eğiliminin devam edeceği öngörülen Birleşmiş Milletler raporuna göre bugün 7.6 olan dünya nüfusu 13 yıl sonra 8.6, 2050 yılında 9.8, ve 2100 yılında 11.2 milyara ulaşacak.

AVRUPA'DAKİ DOĞUM SAYISI DÜŞECEK

Rapora göre 2050 yılına kadar olacak doğumların yarısı Afrika’da gerçekleşirken, Avrupa’daki doğum sayısı ise düşecek. Bu süre içinde en az 26 Afrika ülkesinin nüfusu ikiye katlanacak.

Dünyada kadın başına ortalama 2.5 doğum düşerken bu sayı Avrupada 1.6, Afrika’da ise 4.7 düzeyinde bulunuyor.

Raporda 183 ülkede doğum oranının düşük olması nedeniyle yaşlı nüfus oranının artacağı öngörülerek, 60 yaş üzerindeki nüfusun bugünkü 962 milyondan 2050 yılında 2.1 millyara yükseleceği belirtiliyor.