Dünya nüfusunun 3'te 1'i verem riski altında

Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü İl Tüberküloz Koordinatörü Uzman Dr. Tülay Keskin'in konuşmacı olarak katıldığı seminer derneğin konferans salonunda yapıldı.

Dünya nüfusunun yaklaşık üçte birinin bu mikrop ile karşı karşıya kaldığını söyleyen Dr. Tülay Keskin, veremin tedavi edilmezse ölümle sonuçlanan bir hastalık olduğuna dikkati çekerek, hastalığın belirtileri, teşhisi ve korunma yollarını anlattı.

ÖKSÜRÜRKEN AĞIZ VE BURUN KAPATILMALI

Keskin, öksüren kişilerin öksürürken mutlaka ağız ve burunlarının kapatılması gerektiğini vurguladı. Kalabalık ortamlar, havalanması iyi olmayan mekânlar ve vücut direncini azaltan hastalıkların verem hastalığının sağlam kişilere bulaşmasını kolaylaştıracağından bulunulan ortamların iyi havalandırılması gerektiğini anlatan Keskin, hastalığın kişiler arasında yayılmasının erken teşhis ve yeterli tedavi ile önlendiğini söyledi.

3 HAFTADIR ÖKSÜRÜYORSANIZ DOKTORA GİDİN

Üç haftayı aşan öksürüğün devam etmesi halinde doktora başvurulması gerektiğini kaydeden Keskin, veremle savaşta teşhis ve tedavi hizmetlerinin verem savaş dispanserleri ve hastanelerde ücretsiz olarak yapıldığını duyurdu.

Mudanya Verem Savaş Derneği Başkanı Ali Baytekin ise, yeni yılla birlikte her ay değişik branşlarda doktorlar tarafından hastalıklarla ilgili konferanslar verileceğini belirtti. Dernek olarak her türlü kanser hastaları ile ihtiyaç sahiplerine ayni ve nakdi yardımlarını sürdürdüklerini belirten Baytekin, yardımların Bursa ve bütün ilçelerden derneğe müracaat edenler arasından gerçek ihtiyaç sahiplerine yapıldığının altını çizdi.