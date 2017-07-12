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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

ünya Sağlı Örgütü, Gazze Şeridi'ndeki kötü yaşam ve sağlık şartlarının "endişe verici" olduğunu belirtti.

12.07.2017 - 00:01
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DSÖ Filistin Bölge Ofisi Başkanı Gerald Rockenschaub, Gazze'deki Filistinli ulusal ve İslami gruplarla gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı yazılı açıklamada, "Elektrik ve ilaç sıkıntısı, Gazze dışında tedavi olması gereken hastalara getirilen engellemeler, deniz suyundaki kirlilik ve su kaynaklarının azalması gibi nedenler Gazze'deki yaşam ve sağlık şartlarının kötüleşmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

Gazze'deki bozulan sağlık şartlarının iyileştirilmemesi, had safhaya ulaşan ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin giderilmemesi durumunda mevcut sıkıntıların katlanarak artacağına işaret eden Rockenschaub, bölgedeki kötü yaşam ve sağlık şartlarının "endişe verici" boyutlarda olduğunu kaydetti.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

Gazze Şeridi'nden çıkamamalarının hastaların hayatını tehlikeye attığını hatırlatan Rockenschaub, bu durumun "kabul edilemez" olduğunu vurguladı.

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

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Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

Dünya Sağlık Örgütü: Gazze için endişeliyiz

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