taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.235
USD
4,1138
EURO
5,0733
ALTIN
177,03
PETR
72,1700

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama

Katar'da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası'nda 54 ülkeyi geride bırakarak şampiyon olan İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri coşkuyla karşılandı.

İHA | 13.04.2018 - 01:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 7-11 Nisan tarihleri arasında Daho’da düzenlenen 4. Uluslararası Arapça Münazara Şampiyonası’nda dünya birincisi olarak Türkiye’ye döndü.

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama

POLİS KORTEJİ EŞLİĞİNDE OKULA GİRDİLER

İki yıl üst üste Türkiye şampiyonu olan Asiye Asude Komut, Esra Kotan, Rümeysa Aydın, Zeynep Gökçe ve öğretmenleri İman Ulvan Summakieh geçtiğimiz finaldeki rakibi Lübnan dahil 54 ülkeyi geride bırakmayı başarmıştı.

Havalimanında kortej ile karşılanan şampiyon kızlar, Kocaeli girişinde kendilerine eşlik eden polis korteji eşliğinde okullarına geldi.

İzmit Mehmet Akif Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenciler ve veliler tarafından havai fişeklerle karşılanan şampiyon kızlar, uzun süre alkışlandı.

Yüzlerce öğrenciye şampiyonadaki anılarını gözyaşları içinde anlatan Esra Kotan, "Gerçekten çok zor bir süreç geçirdik ama çok samimi çalıştık. Arapça’yı seviyorduk, en güzeli de çok güzel bir okulun öğrencisiydik biz. Ailelerimiz arkamızdaydı dualarını hissediyorduk. Her güne uyandığımızda hazırlanıyoruz bir şekilde saat 04.00’da uyanıyoruz. Çok zorlanıyoruz bazen nefesimiz kesiliyor. Bayrağı omzumuza koyunca her şey bir daha şekilleniyor gözümüzde. En güzeli şu anda gözlerimizin içine bakmanız. Bunu beklediğiniz biliyorduk. Bu başarıyı ailecek kazandık" dedi.

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama VİDEO


Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler
Kahramanmaraş'ta umreye gitmek için başvuran 68 kişi, müracat ettikleri firma tarafından dolandırıldı. Firmaya ait otobüslere bindirilen 68 kişiye, Gaziantep ve Şanlıurfa'yı gezdirdiler.
Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu
Sultanbeyli'de meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. 3 aracın karıştığı kazada yaralananların arasında 2 yaşında bir de bebek var.
Amasya'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 ölü 2 yaralı
Amasya'da meydana gelen kazada otomobil ile motosiklet çarpıştı. Olayda, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Kayseri'de 66 gram metamfetamin yakalandı
Emniyet güçlerinin uyuşturucuya karşı verdiği mücadele Kayseri'de de tam gaz sürüyor. Yapılan uyuşturucu operasyonunda, 66 gram metamfetamin ve 4 gram esrar ele geçirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

92
Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

Arsenal CSKA mucizesini ikinci yarıda durdurdu

7
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

49
4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi

4 Arap ülkesi Katar için toplandı 'İran'dan endişeliyiz' dedi

9
Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama

Dünya şampiyonu İzmit İmam Hatip kızlarına karşılama

9
Kayseri'de 66 gram metamfetamin yakalandı

Kayseri'de 66 gram metamfetamin yakalandı

4
Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu

Sultanbeyli'de kırmızı ışık ihlali 1'i bebek 9 can alıyordu

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM