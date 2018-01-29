Haçlı Seferleri'nin çok boyutlu tarihi

Türklerin Orta Asya’dan gelip Anadolu’ya yerleşmeleri önemli bir dönüm noktasıdır. 1071 Malazgirt Savaşı’yla birlikte Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış ve yeni bir tarihin yazımına başlanmıştı artık.

Türklerin Anadolu’yu yurt edinmeleri başta Doğu Roma İmparatorluğu ve Avrupa devletleri için kabul edilemezdi. Zira, Anadolu’da güçlenen Türklerin, Avrupa uygarlıkları için gün geçtikçe tehlike arz etmesi, bu devletlerin harekete geçmesine neden olmuştur.

Avrupa Hristiyan dünyasının Orta Doğu’ya başlattığı ve tarihe Haçlı Seferleri olarak geçen olayların pek çok nedeni var. Bu sebepler arasında en önemlisi ise günümüzde bile hâlâ tartışmaların odağında olan kutsal toprakların kimin olacağı mücadelesiydi.

Timaş Yayınları’nın seri halinde yayımladığı Dünya Savaş Tarihi ve Haçlı Seferleri müthiş bir rehber. Bu 5’inci ciltte Haçlı Seferleri yer alıyor. Kitapta, 20 Haçlı Seferleri’ne dair detaylı bilgilerle beraber bol fotoğraflarla zenginleştirilmiş. Böylece okurun olayları görseller eşliğinde olguları daha kolay biçimde anlamasını sağlıyor.

Müslümanlar ve Hristiyanların belli idealler uğruna mücadele verdikleri bu savaşlar onarılması güç derin yaralara yol açtı. İki ilahi din için de kutsal sayılan Kudüs’ün geleceği 21. yüzyılda da çözümsüzlüğünü koruyor.

Haçlı Seferleri’nin en önemli sebebi dinidir. Bunun yanında siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel gibi birden fazla nedeni içinde barındıran çok kapsamlı savaşlardır. Kitapta, yapılan 20 Haçlı Seferleri’ne dair ayrı görseller ve haritalar kullanılmış.

Savaşların kronolojisi ve neden-sonuç ilişkisi bağlamında ele alınan kitap, her tarih severin mutlaka başucunda bulundurması gerekiyor.

HAÇLI SEFERLERİ

Papa II. Urbanus Hiristiyan Avrupa'ya seslenip Kudüs'ü ele geçirmek ve İslam’ın yayılmasını durdurmak çağrısını yaptığında yüzyıllar sürecek ve çok uzun vadeli siyasi ve iktisadi neticeler verecek bir olaylar zincirini başlatmıştı. Selçuklular, Eyyubiler ve Osmanlılara karşı Haçlı Seferleri Avrupa ve Orta Doğu’da vuku bulan din eksenli çatışma devrinden 20 muharebeyi mercek altına alıyor.

Kudüs'ü Hristiyanların elinde kurtaran Selahattin Eyyubi (temsili)

ÇAĞIN EN ÖNEMLİ MUHAREBELERİ

Lizbon'un Hristiyanlar tarafından yeniden fethi, Katar mezhebi mensuplarının kılıçtan geçirildiği “Beziers” katliamı ve IX. Louis’in büyük maliyetle topladığı Haçlı ordusunun Mansure'de hezimete uğraması gibi daha az bilinen Haçlı seferlerinin renkli öyküleriyle tarihi yolculuğa çıkacaksınız.

Her muharebede hareketin özet bir anlatımı ve neticelere dair bir incelemeyi oluşturuyor. Özel olarak çizilmiş renkli haritalar ile okuyucunun muharebenin gidişatını daha kolay kavraması sağlanıyor.

Muharebeleri, devrin önde gelen şahsiyetlerini ve taktikleri betimleyen gerek renkli gerek ise siyah-beyaz 200'den fazla harita, resim ve fotoğraf ile Selçuklular, Eyyubiler ve Osmanlılara karşı Haçlı Seferleri, Haçlılar çağının en önemli muharebelerine dair faydalı ve kolay ulaşılır bir giriş teşkil ediyor.

Hem genel okuyucuya hem de uzmanlara hitap eden bu eser Ortaçağ askerî tarihiyle ilgilenen herkes için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olacaktır.

Yazarlar: Kelly Devries & Lain Dickie

Yayınevi: Timaş Yayınları

Çeviren: Emir Yener

Türü: Tarih

Baskı yılı: 2012

Syf: 224

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Ergül Tosun

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