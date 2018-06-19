Dünya yayıncılığının parlayan yıldızı Türkiye

Yurtdışına yaptığı telif satışları ve yabancı dillere çevrilen eserleriyle pazar hacmini büyüterek hızla ilerleyen Türkiye, son açıklanan verilere göre dünya yayıncılığında 11. sırada yer aldı.

Bu ilerlemenin öncülerinden biri olan Timaş Yayın Grubu, yayıncılığa başladığı 1982 yılından bu yana hem yurtiçinde hem de uluslararası yayıncılıkta önde gelen yayınevlerinden biri oldu.

Timaş Yayın Grubu geniş yelpazede yayınladığı nitelikli kitapların yanında yurtdışına sattığı teliflerle de gündeme geliyor.

KİTAPLAR BİRÇOK DİLE ÇEVRİLDİ

Bugüne kadar 900’den fazla kitabın telifini yurt dışına satan yayın grubunun kitapları Arapça, Arnavutça, Azerice, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danca, Endonezce, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, Kazakça, Kırgızca, Kürtçe, Lehçe, Macarca, Makedonca, Malayca, Özbekçe, Rusça, Sırpça, Ukraynaca, Tayca, Yunanca gibi pek çok dile çevrildi.

"DİZİ SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ YAYINCILIĞI KATKI SUNDU"

imaş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Osman Okçu, son zamanlarda özellikle Osmanlı ile ilgili kitapların yurtdışı telif satışlarında bir patlama olduğunu vurgularken bundaki en büyük rolün Türk dizilerinin geniş bir coğrafyada yoğun ilgi görmesi olduğunu söyledi. Dizi sektörünün gelişmesinin yayıncılığın önünü açtığını vurgulayan Osman Okçu, "Okay Tiryakioğlu romanlarına ilgi o kadar yoğun ki Kanuni serisinin üçüncü kitabının Türkçesi henüz kaleme alınmadan diğer 2 kitabın haklarını satın alan Arap yayıncı yeni kitabın yayın haklarını önceden satın almak istedi. Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil’in Kayı serisi Türkiye ile eşzamanlı olarak Arap ülkelerinde de yayımlandı. Aslı Sancar’ın Harem kitabı pek çok ülkede yayımlandı, son olarak Gürcistan’a satıldı. Hekimoğlu İsmail’in Minyeli Abdullah kitabı ve Ahmed Günbay Yıldız romanları Arapçaya, Sibel Eraslan romanları Endonezce’ye, Prof. Dr. Nevzat Tarhan kitapları Arnavutça ’ya çevrildi. Prof. Dr. Nazan Bekiroğlu’nun Nar Ağacı kitabı Bulgarcaya Bahadır Yenişehirlioğlu’nun Beyaz Usta Siyah Çırak kitabı için Lübnan ile İsmail Bilgin’in Sarıkamış kitabı Kazakistan ile sözleşme yapıldı. Osman Osmanoğlu’nun Bir Şehzade’nin Hatıratı kitabı ise Bulgaristan’a yola çıkmak üzere hazırlanıyor. Carpediem, Portakal markalarının kitaplarına da yabancı ülkelerin genç okurlarından ilgi yüksek. Ömer Sevinçgül kitapları Almancaya, Merve Özcan kitapları Arapçaya çevrildi. Sufi Kitap markamızdan ise Mim Kemal Öke ve Shems Friedlander kitapları Sırbistan’a yolculuğa çıktı” dedi.

EN ÇOK ENDONEZYA'YA TELİF SATILDI

Fransa, Almanya, Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanında Güneydoğu Asya pazarında da kendine yer bulan Timaş Yayın Grubu’nun en çok telif sattığı ülke Endonezya.

Özellikle dini çocuk kitaplarının bu ülkelerde çok ilgi gördüğünü belirten yayıncılar konsept belirlemede, metin üretiminde ve çizimde Türkiye’nin çok başarılı bir noktada olduğunu söylüyor.

Güneydoğu Asya pazarında eserlerin ilgi çekmesinin en önemli nedeninin sosyolojik benzerlikler olduğunu vurgulayan Osman Okçu Hint bölgesinde de eserlerimize olan ilginin büyük olduğunu, özellikle Mevlana ve Nasreddin Hoca buralarda çok sevildiği için, onlarla ilgili eserlerin teliflerinin çabucak satıldığını söyledi.

"TÜRKÇE ESERLERİ DÜNYAYA KAZANDIRDIK"

Osman Okçu, "Bu da Hindistan gibi rekabetçi bir piyasada var olma adına önemli bir gelişme. Başta Fransa, Almanya, Hollanda, Bosna Hersek, Bulgaristan, Macaristan gibi Avrupa ülkelerine de oldukça fazla telif satışı yaptık. Son olarak Türki Cumhuriyetler önemli telif satın alıcıları arasında. Başta Azerbaycan olmak üzere Kazakistan, Kırgızistan gibi ülkelere Türkçe eserleri kazandırdık. Komşularımızdan İran’a ve Irak’a da çok sayıda çocuk kitabı telifi sattık." ifadelerini kullandı.







