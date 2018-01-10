Dünya yıldızlarının koruması polis ve askeri eğitecek

Dünyaca yıldızlarından Michael Jackson, Mike Tyson, Cristiano Ronaldo, Kevin Costner ve Paris Hilton’un da aralarında bulunduğu birçok ünlünün yakın korumalığını yapan Süleyman Kocabıyık, dünyadaki en güçlü polis örgütlerine verdiği eğitimin ardından şimdi de Türkiye’deki emniyet ve askeri birlik mensuplarına ders vermeye başladı.

Türkiye İç Güvenlik Sahası Antiterör Eğitimleri adı altında oluşturulan eğitim sistemi ile emniyet ve askeri mensuplar, saldırganı tanımadan kavga çıkmasını engellemeye kadar pek çok konuda eğitim alacak.

"TÜRKİYE'DE İLK KEZ BAŞLATILAN BİR PROJE"

Uluslararası alanda birçok özel polis birliğine yakın dövüş ve savunma sanatını öğreten yakın dövüş sanatları eğitmeni Süleyman Kocabıyık, “Benim kendi geliştirdiğim ve Türkiye’de ilk kez başlatılmış olan bu projede ilk hedefimiz emniyet içindeki birimler, TSK içerisindeki özel kuvvet birimleri, diğer katılmak isteyen güvenlik birimleri ve de sivil vatandaşlardır. Onlara bu eğitimi layıkıyla vermek istiyorum.” dedi.

EKİPMAN VE YERLER HAZIR

Eğitim için bütün ekipmanlarının ve yerlerin hazırlandığını belirten Kocabıyık, “Bu eğitimi il il gezerek Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere Eskişehir, Erzincan, Bursa ve birçok ilde vereceğiz. Eğitime teşkilat mensuplarımızın yanı sıra katılmak isteyen herkese vereceğiz. Eğitimi alacakların başında genelde polis teşkilatı mensupları çevik kuvvet, istihbarat, asayiş, narkotik gibi birimlerin başlarında çalışan isimler, onun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde özel kuvvet birimlerine bağlı çalışan askeriye mensuplarımız var.” diye konuştu.

Eğitimlerin ilkinin Ankara Kızılay’da gerçekleşeceğini ve her ay düzenli olarak verileceğini belirten Karabıyık, eğitimler ile polis, asker ya da sivil bir vatandaşın saldırganı tanımadan kavgayı önlemeye kadar etkili konular anlatılacak.

GÜÇ KULLANMADAN TEKNİK VE TAKTİKLE

Eğitimlerde verilecek olan konulara da değinen Kocabıyık, “Beden dili eğitimi kesinlikle en iyi şekilde verilecek. Bir insanın duruşundan size saldırıp saldırmayacağını, nasıl tavır geliştireceğini anlamak, kendi duruşunuz ve bakışınızla bu kişiyi nasıl yönlendirirsiniz, kavga çıkmasını nasıl engellersiniz, kavga çıkmadan önce durumu nasıl kontrol altına alırsınız, kendinizi en etkili şekilde nasıl korursunuz. Psikolojik algı yönetimi, kalabalığa nasıl hitap eder ve nasıl yönetirsiniz, karşı tarafta bıçaklı, sopalı ya da silahlı bir saldırıya maruz kaldıysanız kısa, net ve en keskin yolla bunu nasıl bertaraf edersiniz. Güç kullanmadan tamamen teknik ve taktik kullanarak, doğal reflekslerinizle kendinizi nasıl korursunuz. Size yapılacak saldırılarda korkunuzu nasıl yenersiniz. Karşı tarafta biriyle tartışırken insanlar genelde heyecan yapar korkar ve eli ayağı titremeye başlar. Bunun önüne geçmediğiniz sürece kavgada kendinizi koruyamazsınız. Tüm bunların eğitimi en yüksek düzeyde verilecek.” dedi.

PSİKOLOJİK ALGI YÖNETİMİ

Güvenlik güçlerini özellikle halka iç içe olan birimlerin bu eğitimi almasının önem arz ettiğine işaret eden Süleyman Kocabıyık, “Asayiş, narkotik, çocuk şube, çevik kuvvet, özel harekat birimleri bu birimler birebir olarak olaylara müdahil oluyor. O yüzden bu birimlerin antiterör dediğimiz bu eğitimlerin tamamını alması gerekiyor. Çünkü insanlara yaklaşıyorlar. Mesela asayiş polisleri kimlik sorgulaması yapıyor ya da gördüğü bir olayın peşinden koşturarak gidiyor, deneyimi yoksa karşı tarafta bir saldırı materyali varsa ve kendini o an nasıl koruyacağını bilmiyorsa mecburen silaha sarılıyor. Ya da bir çevik kuvvet polisi bir veya birden fazla kişiye ekip halinde yaklaşırken nasıl yaklaşması gerektiği, yaklaştığında copu nasıl kullanması gerektiği, copu kalkıp da birisinin kafasına vurmaktansa başka türlü etkisiz hale getirmek için nasıl kullanabilirler bunlar önem arz ediyor. Kelepçe takma yöntemlerinin pratik yöntemleri, bir kişiyi yakalamaya çalıştıklarında, o kişiye yaklaştıklarında o kişiyi en basit kendileri hiç zarar görmeden nasıl alıp nasıl etkisiz hale getirebilirler. Bir kişi nasıl takip ederek, sessiz bir şekilde alıp paketleyebilirler. Bu tip eğitimler de programımızın içinde dahildir.” ifadelerini kullandı.

"SORUNLARIN ÖNÜNE YÜZDE 90 GEÇİLEBİLİR"

Polis ve askerler mevcut eğitimlerden yüzeysel olarak geçtiğini ancak verdikleri eğitim ile profesyonelce yakın dövüş uzmanlığı alacaklarına dikkat çeken Kocabıyık, “Bu eğitimlere polis meslek yüksekokullarında, TSK’nın okullarında başlarsak, yine bu teşkilat içerisinde eğitim veren görevli arkadaşları eğitecek olursak bu sorunun önüne yüzde 90 olarak geçebiliriz.” dedi.