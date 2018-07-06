Dünya yok olmak üzereyken: Çünkü Biz Karıncayız

Düşünün ki dünyanın sonunun geldiğini ve bunu önleyebilecek düğmenin sizin elinizde olduğunu. Dünyayı kurtarılmaya değer bulur muydunuz?

(Shaun David Hutchinson)

ÇÜNKÜ BİZ KARINCAYIZ

Henry, ailesindeki her birey hakkında en az bir gerçeği biliyordu. Bilmediği şey ise, uzaylıların onu on üç yaşındayken neden kaçırdığıydı. Ayrıca dünyanın sonunu getirenin ne olduğunu ve uzaylıların ona, neden büyük, kırmızı bir düğmeye basarak bunu durdurması için bir fırsat tanıdıklarını da bilmiyordu.

Sebebini bilmese de, içinde bulunduğu durum buydu ve artık bir karar vermesi içim 144 günü kalmıştı. Henry, aslında dünyayı kurtarılmaya değer buluyordu; ama ondan da önce kendisini kurtarmanın bir yolunu bulmalıydı.

Fakat uzaylılar bunun için Henry’ye bir düğme vermemişlerdi…

Çünkü Biz Karıncayız

Shaun David Hutchinson

Çev.: Begüm Berkman Padar

Yabancı Yay.

S.: 360

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Damla Karakuş

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