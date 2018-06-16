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Dünyaca ünlü bina alevlere teslim oldu

İskoçya'da Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesinde çıkan yangında mimari açıdan büyük önem taşıyan Mackintosh binasında ciddi hasar oluştu

Haber Merkezi | 16.06.2018 - 14:29..
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İskoçya'da, Glasgow Güzel Sanatlar Üniversitesinde gece yarısı çıkan yangında, mimari açıdan büyük önem taşıyan Mackintosh binasında büyük hasar meydana geldi.

Tüm binayı saran alevler, çevre binalara da sıçradı.

Dünyaca ünlü bina alevlere teslim oldu

2014'TE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

İskoçya itfaiye ekibi yöneticilerinden Peter Heath, yangının, 2014 yılında çıkan diğer bir yangının ardından restore edilen bölüm dahil tüm binayı sardığını açıkladı.

Dünyaca ünlü bina alevlere teslim oldu

Yangının tamamen sönmediğini ancak büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten yetkililer, yangında ilk belirlemelere göre can kaybı olmadığı bildirdi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor. İskoç mimar Charles Rennie Mackintosh tarafından tasarlanan bina, 1897-1909 yılları arasında inşa edilmişti.

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