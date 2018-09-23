Dünyaca ünlü isimlere ısırarak masaj yapan masöz

48 yaşındaki Dorotyhy Stein, müşterilerinin sırtını ısırmayı içeren olağandışı bir tarzla masaj yapıyor. Derin doku masajı olarak tanımlanan masajın müdavimleriyse dünyaca ünlü isimler. Phil Collen'den başlayarak ünlü müzisyenlerin sırtlarını ısırmaya başlayan Dorothy Stein'in, Mariah Carey, Katy Perry, Adam Levine, Simon Cowell ve Kanye West gibi dünyaca ünlü müşterileri de var.

STEİN'İN ISIRIK MASAJI TEPKİ TOPLUYOR

Şimdi saat başı 150 ila 250 dolar arasında ücret alan Stein'in masaj tarzı alışılmışın oldukça dışında. Tıp uzmanları Stein'in sıra dışı tekniği hakkında endişelerini dile getiriyorlar. Stein ise, eylemin kan dolaşımını teşvik ettiği gibi, uyardığı sinirlerin rahatlamada büyük etkisi olduğunu düşünüyor.





Masaj terapisti Dr Stein, Simon Cowell ve Katy Perry gibi ünlüleri nasıl ısırdığını anlatıyor.



Isırarak masaj yapan kadın



