Dünyaca ünlü isimlerin tuhaf vasiyetleri

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Dünyaca ünlü isimlerin yazdıkları, çizdikleri, ilişkileri ve cüzdanları her zaman ilgimizi çekmiştir. Peki bu insanlar öldükten sonra geriye ne bıraktılar?

Ünlüler de garip şeyler ister mi? Neler neler... Tuhaf taleplerin bir imparator ya da atom dehasına uğramayacağını düşünmek hata olur. Külünün uzaya gönderilmesini isteyen mi dersin, köpeğine milyonluk miras bırakan mı dersin… Bütün bunlar ve daha fazlası, yakından tanıdığınız isimlerin vasiyet listesinde.

NAPOLYON BONAPART

Hepimiz büyük imparator Napolyon'un bazı sorunları olduğunu duyduk, zaman zaman okuduk, zaman zaman dinledik. Zaten kendisi, bu durumu vasiyetinde de açıkça belli ediyor. Napolyon, ölümünden sonra başının traş edilmesini ve saçlarının arkadaşlarının arasında bölünmesini istemişti. Neden böyle bir şey istemiş olabilir; yorum sizin.

BENJAMİN FRANKLİN

Benjamin Franklin, kızına mücevher takmanın pahalı, boş ve işe yaramaz bir zevk olduğunu göstermek istemiş olmalı ki; asla takıya dönüştürmemesi şartıyla408 elmasını cömertçe kızına hediye etti. Ve böylece, baba Franklin ülkedeki 'pahalı, boş ve işe yaramaz' dediği servetlik mücevherleri kızına miras bırakarak bir kez daha tarihe geçti.

ALEXANDER McQUEEN

İngiliz moda tasarımcısı Alexander McQueen, gizemli bir sanatçıydı. Servetinin çoğunu hayır kurumuna bıraktı. Buraya kadar her şey normal: Ancak köpekleri için yaklaşık 75 bin dolar ayırmasına anlam veren olmadı. Bir köpek 75 bin dolar ile ne yapacak?

CHARLES DİCKENS

İngiliz yazar ve eleştirmen Charles Dickens, bıraktığı onca eserin yanında unutulmaz bir vasiyet yazdı: Cenaze törenine katılanların eşarp, pelerin, siyah fiyonk, uzun şapka ve benzeri saçma sapan şeyler 'giymemelerini' istedi.

MARİLYN MONROE

Marilyn Monroe sorunlu bir ruhtu. Özellikle özel hayatındaki sansasyonel ilişkileriyle sürekli gündeme geliyordu. Vasiyetinde de bir aşk macerası görmek çok şaşırtmadı. Marilyn sahip olduğu her şeyi oyunculuk koçu Lee Strasberg'e bıraktı. Monroe'nun tüm serveti, öldüğü güne kadar Lee'nin bodrum katındaydı.

SHAKESPEARE

William Shakespeare, ölmeden önce karısının “En iyi ikinci yatağını” almasını istedi. Cömertce... Neden en iyi yatağı değil? Sanırım en iyisini kimsenin kullanmasını istememişti.

GENE RODDENBERRY

Star Trek'in yaratıcısı olan Gene Roddenberry, bir uzay mezarına sahip olma hakkını kullandı. Sonunda dileğini aldı! 1997'de, külleri uzaya fırlatılan ilk adam oldu.

JEREMY BENTHAM

İngiliz avukat, filozof ve toplum reformcusu Jeremy Bentham, kaydedilen en tuhaf vasiyetlerden birine sahip. Bentham, vücudunun samanla doldurulup, parçalanarak dondurulmasını ve University College London'da sergilenmesini istedi. Öyle de oldu. Bentham'ın vasiyeti en yakın arkadaşı ve yöneticisi Dr. Thomas Smith tarafından yerine getirildi.

FRED BAUR

Fred Baur Pringles'in icat edilmesiyle tanınır. Yediden yetmişe cips çağında çığır açan Baur, ürettiği ürünle çok gurur duyuyordu: hatta bir tanesinin kendisiyle gömülmesini bile istedi! Ailesi, onun bu eksantrik vasiyetini kabul etti ve onu bir Pringles’la birlikte gömdü.

LEONA HELMSLEY

Leona Helmsley, yasal sıkıntıları, en az başarıları kadar iyi bilinen bir New York gayrimenkul kralıydı. Ünlü Helmsley Otelleri'nin başkanı Leona Helmsley'in hayatı, ölümünden daha fazla manşet olmuştu. Bu garip kadın, hayatındaki zirve ilerleyişinin dönüm noktasında, vasiyetinde torununun iki tanesini reddederken, Trouble adlı köpeğine 12 milyon dolar bıraktı. Servetini düşman olduğu torunlarına kaptırmak istemeyen Leona çözümü köpek yatırımlarında buldu.

GOLDA BECHAL

Golda Bechal, 'Kanton' adındaki restoran yemeklerini çok seven İngiliz bir milyonerdi. Ne yaptı dersiniz? Çok sevdiği dolar servetini en sevdiği restorana bıraktı! Çin restoranı sahipleri, Bechal'ın ailesinin buna itiraz etme çabalarına rağmen bugün Yüksek Mahkemede bir yargıç tarafından onaylı şekilde servetini yemekle meşgul.

HARRY HOUDİNİ

Macar asıllı Amerikalı illüzyonist Harry Houdini'nin, bu alandaki yeteneğini öldükten sonrada gösterebileceğine inanmış olması ne acı... Harry Houdini, ölmeden önce, öldükten sonra tekrar yaşayabilmek için karısına gizli bir kod verdi. Daha acısı, karısı her yıl Cadılar Bayramı'nda bu kod için tören düzenliyor.

WİLLİAM RANDOLPH HEARST

Amerikalı yayıncı Hearst, bulvar gazeteciliğinin babası sayılıyordu. Hearst, altın arayıcılığından maden sahipliğine, senatörlüğe ve yayıncılığa kadar her alanda kendini hatırlatmıştı. William Hearst, ilk evliliğinden bir çocuğu olduğu 'iddialarına' meydan okudu. Öldüğünde, bir çocuğu olduğunu kanıtlayabilecek herkese 1 dolar bıraktı.

JANİS JOPLİN

Bir zamanların ünlü müzisyen ve şarkıcısı Janis Joplin, ölümünün ardından yas tutulması yerine, kutlanmasını istedi. Rock'ın asi kadını Joplin, kendi ölüm partisi için; 200 arkadaşının her birine doyasıya eğlenmeleri için 2 bin 500 dolar para bıraktı.