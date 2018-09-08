Dünyaca ünlü şehirlerin bilinen en eski fotoğrafları

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Son zamanlarda seyahat fotoğrafçıları, dünyaca ünlü şehirleri çağın teknolojisiyle muhteşem bakış açılarıyla fotoğraflıyorlar. Bu işi yapmayan bir İnstagram kullanıcısı kalmadı zaten. Fakat tahmin edersin ki, bundan yıllar yıllar önce dünyadaki kent merkezlerinin fotoğraflarının çok nadir olduğu bir zaman vardı. 1816 yılında, Joseph Niepce bir mücevher kutusu ve bir mikroskoptan alınmış mercekle ilkel bir fotoğraf makinesi yapmayı başardı ve insanlar ilk defa bu şehirleri bir fotoğrafta gördüler. Bugün favorin olan şehirlerden birinin 'ilk karesiyle' göz göze geleceksin. Belkide çok kısa bir zaman önce bu fotoğraf karesindeydin; tek fark zamandı...

1800'lü yılların siyah beyaz soluk kareleri ve bugünün renkli görüntüleriyle işte dünyaki kent merkezlerinin bilinen ilk fotoğrafları.

MEKKE, 1884

Hac ile Müslüman alemi, binlerce yıldır kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerleri ziyaret ediyor. Dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac yolunda, 1884 yılında da binlerce Müslüman görüyorsun.

İSTANBUL, 19.YY

Peki İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafı? Elbette var. 17. yüzyılın başlarında inşa edilen Sultan Ahmed Camii, İstanbul'un bütünleştiği bir simge. Fotoğraf makinasıyla geç tanışan ülkemiz, 18. yüzyılın sonlarında çekildi. Çekilen bu resim, eski İstanbul'un büyük ölçüde tarımsal bir resmini gösteriyor. Yıllar yıllar önce İstanbul'da çekilen bu kareyi bugün milyonlar ziyaret ediyor.

1845'te Atina'nın bu görünüşü, mevcut kentsel yayılmasından çok önce, tapınaklardan ibaretti. Olimpos Zeus Tapınağı ve onu karşılayan Hadrian Kapısı, çöl bir arazi üzerinde adeta tarih olmak için bekliyor. Atina dört bir yanı Zeus'un tapınağından geçilmeyen, antik bir Yunan kenti. Bu şehrin ilk karesi kesinlikle bir tapınak olmalıydı! Öyle de olmuş.

Paris'teki Boulevard du Tapınağı'nın bu fotoğrafı, 1838'de ya da 39'da deneysel emülsiyon süreci ile Louis Daguerre tarafından çekildi. İnsanları göstermek için en eski fotoğraf, ancak, bulvar meşgul bir cadde olmasına rağmen bomboş gözüküyor. Hiç kimse farketmemiş gibi gözükse de, bu fotoğrafta da ikinci bir adam var gibi görünüyor: o da balkonlu binanın tentelerinin altında duran gömlekli.

NEW YORK, 1850

Amerika'nın para babası New York'un ilk pozu neydi? Manhattan'daki Broadway ve Franklin Street'in 1850'de çekilmiş bu görüntüsü, aslen New York'un en eski fotoğrafıydı.

Ancak bu iddia, aşağıdaki 1848 fotoğrafıyla New York'un bir görüntüsünü daha ortaya çıkardı. Görünüşte bu kırsal manzaranın ön planındaki yol, New York'un Yukarı Batı Yakası'nda Broadway.

LOS ANGELES, 1860

CHİCAGO, 1855

DUBLİN, 1848



