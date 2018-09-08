Dünyaca ünlü şehirlerin bilinen en eski fotoğrafları

Selen KALDIRIM/ [email protected]
Son zamanlarda seyahat fotoğrafçıları, dünyaca ünlü şehirleri çağın teknolojisiyle muhteşem bakış açılarıyla fotoğraflıyorlar. Bu işi yapmayan bir İnstagram kullanıcısı kalmadı zaten. Fakat tahmin edersin ki, bundan yıllar yıllar önce dünyadaki kent merkezlerinin fotoğraflarının çok nadir olduğu bir zaman vardı. 1816 yılında, Joseph Niepce bir mücevher kutusu ve bir mikroskoptan alınmış mercekle ilkel bir fotoğraf makinesi yapmayı başardı ve insanlar ilk defa bu şehirleri bir fotoğrafta gördüler. Bugün favorin olan şehirlerden birinin 'ilk karesiyle' göz göze geleceksin. Belkide çok kısa bir zaman önce bu fotoğraf karesindeydin; tek fark zamandı...
1800'lü yılların siyah beyaz soluk kareleri ve bugünün renkli görüntüleriyle işte dünyaki kent merkezlerinin bilinen ilk fotoğrafları.
MEKKE, 1884
Hac ile Müslüman alemi, binlerce yıldır kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerleri ziyaret ediyor. Dinî gerekliliklerin yerine getirildiği Hac yolunda, 1884 yılında da binlerce Müslüman görüyorsun.
KUDÜS, 1844
Fransız fotoğrafçı Joseph-Philibert Girault de Prangey, Kudüs'ün bu imajını 1844'te objektifine aldı. Ortadoğu'nun kutsal toprakları hala ilk günkü gibi duruyor. Tarihin dolu dolu yaşadığı Kudüs topraklarında çekilen ilk şehir karesi, Müslümanlığın önemli simgelerinden Kubbet'üs Sahra'yı gösteriyor.
İSTANBUL, 19.YY
Peki İstanbul'un bilinen ilk fotoğrafı? Elbette var. 17. yüzyılın başlarında inşa edilen Sultan Ahmed Camii, İstanbul'un bütünleştiği bir simge. Fotoğraf makinasıyla geç tanışan ülkemiz, 18. yüzyılın sonlarında çekildi. Çekilen bu resim, eski İstanbul'un büyük ölçüde tarımsal bir resmini gösteriyor. Yıllar yıllar önce İstanbul'da çekilen bu kareyi bugün milyonlar ziyaret ediyor.
LONDRA, 1839
Trafalgar Meydanı'ndan Parlamento Caddesi'ni gösteren Londra'nın bu ilk fotoğrafı 1839'da çekildi. İngiltere'ye hiç gitmiş miydin? I. Charles heykelini görmüşsündür. İşte bir asır önce bu kare böyle fotoğraflanarak Londra'nın ilk ölümsüz hatırası oldu.
ATİNA, 1845
1845'te Atina'nın bu görünüşü, mevcut kentsel yayılmasından çok önce, tapınaklardan ibaretti. Olimpos Zeus Tapınağı ve onu karşılayan Hadrian Kapısı, çöl bir arazi üzerinde adeta tarih olmak için bekliyor. Atina dört bir yanı Zeus'un tapınağından geçilmeyen, antik bir Yunan kenti. Bu şehrin ilk karesi kesinlikle bir tapınak olmalıydı! Öyle de olmuş.
PARİS, 1838
Paris'teki Boulevard du Tapınağı'nın bu fotoğrafı, 1838'de ya da 39'da deneysel emülsiyon süreci ile Louis Daguerre tarafından çekildi. İnsanları göstermek için en eski fotoğraf, ancak, bulvar meşgul bir cadde olmasına rağmen bomboş gözüküyor. Hiç kimse farketmemiş gibi gözükse de, bu fotoğrafta da ikinci bir adam var gibi görünüyor: o da balkonlu binanın tentelerinin altında duran gömlekli.
ROMA, 1842
Roma'nın bir profil resmi olsaydı, bu ne olurdu? Tabii ki Kolezyum.1842 manzarasının merkezinde bulunan Kolezyum, Roma'yı anında tanıtıyor. 125 metrelik Trajan'ın Sütunundan çekilen bu fotoğrafta başka bir manzara görmeyi beklemezdik zaten. Tam bir tarih furyası olan Roma, 1842 yılında da oldukça gelişmiş ve antik gözüküyor.
KOPENHAG, 1840
Kopenhag'ın bu 1840 fotoğrafı, çekimden bir yıl sonra Gråbrødretorv olarak yeniden adlandırılan kamu meydanı Ulfeldts Plads'ı gösteriyor. Danimarka'nın mimari düzeni ve sokakların netliği kendine has bir tasarım. Yan yana sıra sıra dizili evler üçgen çatılarıyla gotik bir havaya karışır. Bugün bu evler cıvıl cıvıl renkleriyle de herkese bir selfie hatırası bırakıyor.
NEW YORK, 1850
Amerika'nın para babası New York'un ilk pozu neydi? Manhattan'daki Broadway ve Franklin Street'in 1850'de çekilmiş bu görüntüsü, aslen New York'un en eski fotoğrafıydı.
Ancak bu iddia, aşağıdaki 1848 fotoğrafıyla New York'un bir görüntüsünü daha ortaya çıkardı. Görünüşte bu kırsal manzaranın ön planındaki yol, New York'un Yukarı Batı Yakası'nda Broadway.
WASHİNGTON, 1846
En eski Washington fotoğrafları arasında, bu 1846 tarihli fotoğraf Eski Patent Ofisini gösteriyor. Bina şimdi Ulusal Portre Galerisi ve Amerikan Sanatı Smithsonian Müzesi olarak kullanılmakta. Zamanla çevresinin binalardan arındırıldığını ve ağaçlandırıldığını fark etmişsindir.
LOS ANGELES, 1860
Kaliforniya'nın gözbebeği, Hollywood yıldızlarının tatil durağı Los Angeles'ın albümünde olan ilk fotoğrafını görüyorsun. Şu anda Los Angeles şehir merkezinde sergilenen bu fotoğraf 1860 civarında çekildi. Fotoğrafın sol alt köşesinde 1822'de inşa edilen Plaza Kilisesi'ni görmek mümkün. Belki renkli görüntüsü hatırlamana yardımcı olur.
İlgini çekti değil mi? Birkaç şehir görüntüsüyle daha devam edelim...
BOSTON, 1860
Bu 1860 Boston hava fotoğrafı, sıcak hava balonundan yakalandı.
BERLİN, 1840
Berlin'deki Leipziger Strasse'nin 1840 görünümü.
TORONTO, 1856
King Street East'in bu resmi, Toronto'nun Kanada'nın başkenti olma hedefini desteklemek için 1856'da çekilen bir dizi fotoğrafın bir parçası.
SİNGAPUR, 1844
Bir Fransız gümrük servisi görevlisi olan Alphonse-Eugene-Jules Itier, 1844 yılında, şimdi Fort Canning olarak bilinen Hükümet Tepesi'nin bakış açısından, Singapur'un bu ilk görüntüsünü aldı.
EDİNBURG, 1848
Castlehill'deki eski Meclis Binası ve Talbooth Kilisesi'nin 1848 fotoğrafı, Edinburgh'un bilinen en eski fotoğrafı.
CHİCAGO, 1855
Chicago'nun en eski fotoğrafı 1855'te çekildi ve bu gördüğün binalar 1871'de çıkan büyük Şikago yangınında yıkıldılar. Yangın, eski Mahkeme Binası ve Belediye Binası'nı gösteren bu kare dahil 17,450 bina tahrip etmiş ve 200 milyon dolar hasara neden olmuştu.
DUBLİN, 1848
İrlanda'nın başkenti Dublin'in en eski fotoğrafı 1848'de çekilmiş. Hardwicke Caddesi'ndeki eski İrlanda Kilisesi kilisesi olan St. George Kilisesi'nin önünde çağın kıyafetleriyle yürüyüş yapan bir grup sergileniyor. Haberleri yokmuş gibi çekildiği kesin...