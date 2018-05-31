taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.869
USD
4,4776
EURO
5,2240
ALTIN
187,44
PETR
77,5000

Dünyada 1,2 milyar çocuk risk altında yaşıyor

Save the Children'ın raporuna göre, dünyada çocukların yarısından fazlası yoksulluk, çatışma ve kızlara yönelik ayrımcılık riski altında bulunuyor

AA | 31.05.2018 - 04:06..
  1. Haberler
  2. Dünya

Uluslararası sivil toplum örgütü Save the Children'ın hazırladığı raporda, dünyada çocukların yarısından fazlasının yoksulluk, çatışma ve kızlara yönelik ayrımcılık riski altında olduğu bildirildi.

ÇOCUKLARI TEHDİT EDEN RİSK FAKTÖRLERİ

Rapora göre, 1 milyar çocuğun yoksulluk, 240 milyon çocuğun çatışma, 575 milyon kız çocuğunun da kızlara yönelik ayrımcılık riski taşıyan ülkelerde yaşadığı kaydedildi. Raporda, 1,2 milyar çocuğun 3 riskten biriyle, toplamda 20 ülkede yaşayan 153 milyon çocuğun da her 3 riskle karşı karşıya olduğu belirtildi.

YARDIMLAR YETERİNCE HIZLI DEĞİL

İstatistiklerin bir yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğu ifade edilirken, risklerin artmasının nedenlerine ilişkin, yardımların, gereken yerlere hızlı bir şekilde ulaşmadığı vurgusu yapıldı.

Ülkelere göre yapılan araştırmada ise çocukların korunması konusunda en iyi olan 5 ülke sırasıyla, Singapur, Slovenya, Norveç, İsveç ve Finlandiya olarak belirlendi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

Muharrem İnce: Beni hafız yapacaklardı

338
Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

Aziz Yıldırım: Son kongrem olacak

195
81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

81 yaşındaki yaşlı adam hastanenin 3. katından atladı

32
Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

Yeni SİHA'lar jandarmaya verildi

103
Deniz Depboylu: Hata yaptık diyen MHP'ye dönebilir

Deniz Depboylu: Hata yaptık diyen MHP'ye dönebilir

9
Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

Gemide rahatsızlanan kişiye TSK helikopteri yetişti

11
Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

Trump Suriye'de Rus askerlerini öldürdüklerini söyledi

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM