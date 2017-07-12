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Dünyada 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok

BM raporuna göre, dünya genelinde 2,1 milyar kişinin evinde güvenilir ve kullanılabilir su imkanı bulunmuyor.

12.07.2017 - 23:45
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından ortak hazırlanan "İçme suyu, sanitasyon ve hijyen konusunda ilerlemeler: 2017" raporu açıklandı.

10 İNSANDAN 3'ÜNÜN EVİNDE TEMİZ SU YOK

Rapora göre, dünyadaki her 10 kişiden 3'üne tekabül eden 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir temiz su bulunmuyor.

Her 10 kişiden yaklaşık 6'sına karşılık gelen 4,5 milyar kişi ise sıhhi temizlik ve hijyen hizmetlerinden yoksun.

Birçok ev, okul ve sağlık tesisinde hala su ve el yıkayacak sabunun dahi olmadığı vurgulanan raporda, bu durumun özellikle küçük çocukların sağlığını tehlikeye attığı belirtildi.

Dünyada 2,1 milyar kişinin evinde kullanılabilir su yok

HER YIL 361 BİN ÇOCUK, TEMİZ SU YOKLUĞUNDAN ÖLÜYOR

Temiz su ve hijyen imkanı bulunamadığı için her yıl beş yaş altı 361 bin çocuğun ishal nedeniyle öldüğü kaydedilen raporda, yetersiz sıhhi temizlik ve kirli suların kolera, dizanteri, hepatit A ve tifo gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmasına neden olduğu hatırlatıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, temiz su, sanitasyon ve hijyene ulaşmanın sadece zengin ve şehirlerde yaşayanlara özgü ayrıcalık olmaması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunlar insan sağlığı için temel gereksinimler. Tüm ülkelerin vatandaşlarına bu hizmetleri ulaştırma sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

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