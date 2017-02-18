Dünyada 8 modern cami tasarımı

Camilerin tasarımı yüzyıllardır değişmeyen bir gelenekle inşa ediliyor. Ancak düzenlenen yarışmayla birlikte camilerin mimarileri yenilendi.

KOPENHAG'DA İNŞA EDİLECEK CAMİNİN PLANI GÖRÜNTÜLENDİ

Henning Larsen'e ait mimari bir firma, Kopenhag'da inşa edilmesi planlanan cami tasarımıyla ilgi topladı. Camide modern ve İslamik bir tarz kullanılmasının yanı sıra İskandinav çizgilerine de yer verildi.

ABU DABİ'DEKİ CAMİDE TEPE PENCERESİ KULLANILDI

Abu Dabi'de tasarlanan camide geniş pencereler ve tepe penceresi kullanıldı.

ARNAVUTLUK'TA İSLAMİK MERKEZ VE MÜZE KURULACAK

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da İslamik merkez ve müze kurulması için bir proje onaylandı. Bu projede, 3 ana bina yer alıyor.

CAMİ 2013 YILINDA İNŞA EDİLDİ

Endonezya'daki cami 2013 yılında keskin çizgilere hakim olarak inşa edildi. Camide Kur'an için özel dersler, kutlama aktiviteleri ve müzakereler yapılıyor.

MERMERDEN YAPILACAK

Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşa edilmesi planlanan cami tamamen açık bir alanda kurulacak. Dizaynda sadece beyaz mermer ve cam öğelerine yer verilecek.

TÜRKİYE'DE MODERN ÇİZGİLİ CAMİ MİMARİSİ

Türkiye'de Halide Edip Adıvar Külliyesi olarak bilinen proje, modern çizgilerle hazırlandı. Namazgah cephesinin avluya bakan cephesinin tamamen açılabilir olması planlanıyor.

İSLAMİK ÇİZGİLERE HAKİM

Suudi Arabistan'da 'King Abdullah Financial District Mosque' adıyla tasarlanan cami, tüm İslamik çizgilere hakim. Siyah ve beyaz mermerler tasarımda bir arada kullanıldı.

OSMANLI DÖNEMİ VE MODERN ÇİZGİLERİ BİR ARADA

Listenin son sırasında ise Çamlıca Camii bulunuyor. İstanbul'un kalbinde bulunan cami, Osmanlı dönemindeki izleri modern bir şekilde günümüze taşıyor. Caminin şeffaf duvarlı bahçesinde yasemin, gül ve diğer çiçek türleri kullanılacak.