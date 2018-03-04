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Dünyada çıkarılan altının değeri 8 trilyon dolar

Dünyada bugüne kadar yer kabuğundan yaklaşık 7,5-8 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldı.

AA | 04.03.2018 - 02:03..
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  2. Ekonomi

Altın Madencileri Derneği'nin Altın Raporu'na göre, dünyada bugüne kadar yer kabuğundan yaklaşık 7,5-8 trilyon dolar değerinde 185 bin ton altın çıkarıldı.

United States Geological Survey’in günümüze kadar sürdürülen arama çalışmalarından elde ettiği verilere göre, dünya altın rezervi 57 bin ton olarak belirlendi. Söz konusu rezervin yüzde 17'si Avustralya, yüzde 14'ü Rusya, yüzde 10,5'i Güney Afrika, yüzde 5'i ABD ve yine yüzde 5'i Endonezya'da bulunuyor.

ALTIN TALEBİNİN YÜZDE 70'İ MADENLERDEN

Dünya altın talebi, 2010-2017'de 4 bin 300-4 bin 600 ton arasında gerçekleşti. Dünya altın talebinin yaklaşık yüzde 70’i madenlerden üretilen altınlardan, yüzde 30’u ise hurda altınlar yolu ile karşılanıyor.

Rapora göre, dünyada geçen yıl demir dışı metal madenleri aramalarına harcanan risk sermayesinin yaklaşık yüzde 50’si olan 4 milyar 50 milyon dolar, altın arama projeleri için kullanıldı.

Türkiye'de ise altın madeni aramalarına harcanan risk sermayesi 2000 yılından itibaren sürekli artarak 2012'de yıllık 120 milyon dolar seviyesine çıktı. Sonraki süreçte izinlerin alınmasında yaşanan belirsizlikler nedeniyle arama bütçeleri giderek azaldı ve yıllık 10 milyon dolar seviyesinin altına geriledi.

Dünyada çıkarılan altının değeri 8 trilyon dolar

ALTIN ÜRETİMİNDE ÇİN LİDER

Rapora göre, altın fiyatları, 2012 yılından sonra düşüşe geçti. 2012 yılında 1.669 dolar/ons olan altın fiyatları, 2015'e kadar düşüş eğilimi göstererek 1.160 dolar/ons seviyesine geriledi. 2015'ten sonra geçen yıla kadar hafif artış eğilimine giren altın fiyatları, 2017'de ortalama 1.257 dolar/ons oldu. Altın fiyatları, 2015-2017 döneminde 1.250-1.300 dolar/ons bandında seyretti.

2016 yılında toplam 4 bin 347 ton olan altın arzının yüzde 47’si mücevherat-kuyumculuk sanayisinde, yüzde 36,5'i yatırım amaçlı, yüzde 9’u merkez bankaları ve yüzde 7,5'i de sanayide kullanıldı.

Dünya altın üretiminde 464 ton ile Çin başı çekiyor. Çin'i Avustralya, Rusya, ABD ve Peru takip ediyor. Söz konusu 5 ülke, dünya altın üretiminin yüzde 44'ünü gerçekleştiriyor. Güney Afrika gerilemesini sürdürürken, Kanada'nın altın üretimi artıyor.

Her şey dahil altın üretim maliyeti 2016 yılında Kuzey Amerika’da 861 dolar/ons, Avrupa’da 1.080 dolar/ons, Asya’da 841 dolar/ons ve dünya ortalaması ise 852 dolar/ons oldu.

Rapora göre, günümüzde altın madenciliğinde düşük tenörlü cevherlerin ekonomiye kazandırılabilmesi için çok büyük arama risk sermayesi, yatırım finansmanı, çok büyük maden makineleri, teknolojiler ve çok ciddi maden kapama projelerine ihtiyaç duyuluyor. Şirketler, sürekli verimliliği artırıcı çalışmalar yaparak maliyetleri düşürmeye çalışıyor.

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