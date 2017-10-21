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Dünyada en çok kokain kullanılan ülkeler

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi dünya çapında hangi ülkelerde en fazla kokain kullanıldığına dair bir harita yayımladı.

21.10.2017 - 14:25
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Kokain daha çok üst gelir seviyesindeki bağımlıların kullanıldığı bir uyuşturucu türü olması yönünden listede İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk 10’a girdiği görülüyor.

Dünyada en çok kokain kullanılan ülkeler

16 YAŞ ÜSTÜ

Harita 16 yaş üstü erkek ve kadınlara baktığımızda, ortalama kaç kişi dünyanın dört bir yanında kokain kullandığını gösteriyor.  Haritada ise Arnavutluk nüfusunun 2.50'si kokain kullanan ülke olarak, başı çekiyor. Avrupa Birliği’ndeki perakende kokain pazarının en az 5,7 milyar EUR değerinde olduğu tahmin edilmektedir.

Türkiye ise listede yer almıyor. 2015’te, Türkiye’deki uyarıcı ile ilişkili ölümler arasında kokain ile ilişkili 56 vaka tespit edilmişti.

Dünyada en çok kokain kullanılan ülkeler

AVRUPA 2017 UYUŞTURUCU RAPORU

Avrupa 2017 uyuşturucu raporuna göre; kokain Avrupa’da en yaygın kullanılan yasa dışı uyarıcı uyuşturucudur ve kullanımı Avrupa’nın güneyindeki ve batısındaki ülkelerde daha yaygındır. Düzenli tüketiciler arasında, toz kokaini (kokain hidroklorür) genellikle burundan çeken, sosyal olarak daha entegre kullanıcılar ile kokaini enjekte eden veya bazen opioid kullanımının yanı sıra taş kokain (baz kokain) tüttüren marjinal kullanıcılar arasında geniş bir ayrım yapılabilir.

17,5 milyon Avrupalı yetişkinin (15-64 yaş arası) veya bu yaş grubunun %5,2’sinin yaşamlarının bir noktasında kokaini denediği tahmin edilmektedir. Bunlar arasında, uyuşturucuyu geçen yıl kullanan 15-34 yaş aralığında yaklaşık 2,3 milyon genç yetişkin (bu yaş grubunun %1,9’u) olduğu tahmin edilmektedir. Sadece İrlanda, İspanya, Hollanda ve Birleşik Krallık, genç yetişkinler arasında son yıl kokain kullanımı yaygınlığının %2,5 veya üzeri olduğunu raporlamıştır. Avrupa çapında, kokain kullanımında önceki yıllarda rapor edilen düşüş son anketlerde gözlenmemiştir. 2014 yılından beri anketler yapan ülkeler arasında, 2’si önceki benzer anketten daha yüksek tahminler, 11’i sabit bir trend ve 1’i daha düşük bir tahmin raporlamış.

DÜNYADA EN FAZLA KOKAİN KULLANAN ÜLKELER

Dünyada en fazla kokain kullanan ülkeler şöyle:

1. Arnavutluk - 2.50

2. Birleşik Devletler - 2.30

3. Birleşik Krallık - 2.25

4. İspanya - 2.20

5. Avustralya - 2.10

6. Uruguay - 1.80

7. Şili - 1,73

8. Hollanda - 1.60

9. İrlanda - 1.50

10. Kanada - 1.46

Kokain yakalanan uyuşturucu maddeler arasında yakalanma oranında ikinci sırada gelmekte (%9) ve onu amfetamin (%5), eroin (%5) ve MDMA (%2) izlemekte. Avrupa’da en çok yakalan uyuşturucu ise esrar.

 

Dünyada en çok kokain kullanılan ülkeler

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