Dünyada eşi bulunmayan Hitit kılıcı Çorum'da

Dünyada bir başka örneği bulunmayan kılıç, tarihin en büyük imparatorlukları arasında yer alan Hititlerin başkenti Hattuşa’da iki greyder kepçesi operatörü tarafından tesadüfen bulundu.

KEPÇE OPERATÖRLERİ BULDU

Köy Hizmetleri Müdürlüğünde görevli iki kepçe operatörü 1991 yılında buldukları, Hitit Krallarından Tuthaliya’ya ait olan tarihi kılıcı Boğazköy Müzesi’ne teslim etti. Burada yapılan incelemede Hitit dönemine ait olduğu anlaşılan kılıç, daha sonra Çorum Müzesi’ne nakledildi.

SERT BRONZ DÖVÜLEREK YAPILMIŞ

Sert bronzdan ve döküm tekniğiyle yapılan kılıcın balçak kısmında yer alan perçin deliklerinden itibaren kabzaya geçen kısmın dövülmek suretiyle yapıldığı, delik kenarlarındaki çapaklardan ve münferit çekiç izlerinden anlaşılıyor.

"FIRTINA TANRISI'NA ADAK"

Bulunduğu tarihten itibaren arkeoloji dünyasının da gündemine oturan kılıç, adak olarak sunulduğu, kılıcın sol kenarında çivi yazısıyla Akadça dilinde yazılmış “ı-nu-ma du-ut-ha-lı-yalugal.gal kur a-as-su-wa u-hal lıQgır an-nu-tım a-naıskur be-li-su u-se-lı” sözlerinden anlaşılıyor.

KUSURSUZ SİMETRİ

680 gram ağırlığında, 79 santimetre uzunluğunda teknik ve işleme yönünden kusursuz bir simetriye sahip olan bu kılıç Hitit tarihinin amansız savaşçısı, büyük kral Tuthaliya’nın Ege kıyılarındaki Assuwa ülkesine karşı kazandığı askeri zaferin benzersiz bir yansımasını ifade ediyor.

PAHA BİÇİLEMİYOR

Henüz bir benzeri daha bulunamamış olması, kılıcı paha biçilemez kılarken bu eşsiz eser, Boğazköy-Hattuşa ve diğer Hitit şehirlerinde, bir çok gizemli arkeolojik eserin keşfedilmeyi beklediğinin en güzel ve heyecan verici kanıtı olarak ifade ediliyor.

“DÜNYADA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ DAHA YOK”

Milattan önce 14-15. yüzyıllara ait kılıcı adak kılıcı olarak adlandırdıklarını anlatan Müze Müdürü Arkeolog Metin Çakar, “Kılıcın ilginç bir bulunma hikayesi var. 1991 yılında Boğazkale ilçesinde yol düzenlemesi yapan kepçe operatörleri kazı çalışmasında kılıcı buluyorlar. Önce Boğazkale Müzesi’ne getiriliyor kılıç, sonra da Çorum Müzesi’ne nakledildi. O yıllardan beri Çorum Müzesi’nde sergileniyor. Kılıcın özelliği bronzdan yapılmış olması ve döküm tekniğiyle yapılmış.

Üzerinde bir satış Hititçe çivi yazısı ile Akadça yazılmış bir yazı. Hitit Krallarından II. Tuthaliya tarafından yazıldığını tahmin ediyoruz. Kılıcın üzerinde ‘Assuwa ülkesini yerle bir ettiğim zaman bu kılıcı efendim fırtına tanrısına adak olarak sundum’ yazıyor. Arkeoloji dünyasında ve dünyada başka bir örneği bulunmayan bu ünik kılıç, yaklaşık 680 gram ağırlığında sapıyla birlikte 79 santimetre uzunluğunda. Müzemize gelen ziyaretçiler tarafından da beğeniyle ilgileniyor. Müzemizdeki ünik eserlerden bir tanesi.” dedi.