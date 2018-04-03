Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin temelini birlikte atacak.
Türkiye'nin bu sektördeki ilk somut adımı atacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.
İki ülke arasındaki anlaşmanın imzalanmasından itibaren Türkiye'nin bu sektöre girmesini istemeyenler oldu.
HANGİ ÜLKENİN KAÇ SANTRALİ VAR
Dünyada ise durum çok farklı. Birçok Avrupa ülkesinin onlarca nükleer enerji santrali var.
FRANSA
Nükleer Reaktör Sayısı 59
Kurulu Gücü 63.260 MW
Üretilen Enerji (yüzde)76,18
ALMANYA
Nükleer Reaktör Sayısı 17
Kurulu Gücü 20.470 MW
Üretilen Enerji (yüzde)28,82
ARJANTİN
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 935 MW
Üretilen Enerji (yüzde)6,18
BELÇİKA
Nükleer Reaktör Sayısı 7
Kurulu Gücü 5.824 MW
Üretilen Enerji (yüzde)53,76
BREZİLYA
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.766 MW
Üretilen Enerji (yüzde)3,12
BULGARİSTAN
Nükleer Reaktör Sayısı 2
Kurulu Gücü 1.906 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,92
KANADA
Nükleer Reaktör Sayısı 18
Kurulu Gücü 12.577 MW
Üretilen Enerji (yüzde)14,80
ÇİN
Nükleer Reaktör Sayısı 11
Kurulu Gücü 8.438 MW
Üretilen Enerji (yüzde)2,15
ÇEK CUMHURİYETİ
Nükleer Reaktör Sayısı 6
Kurulu Gücü 3.634 MW
Üretilen Enerji (yüzde)32,45
MACARİSTAN
Nükleer Reaktör Sayısı 4
Kurulu Gücü 1.859 MW
Üretilen Enerji (yüzde)37,15
İNGİLTERE
Nükleer Reaktör Sayısı 19
Kurulu Gücü 10.097 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 13,45
ABD
Nükleer Reaktör Sayısı 104
Kurulu Gücü 100.683 MW
Üretilen Enerji (yüzde) 19,66
ERMENİSTAN
Nükleer Reaktör Sayısı 1
Kurulu Gücü 376 MW
Üretilen Enerji (yüzde)39,35