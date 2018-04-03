Dünyada hangi ülkenin kaç nükleer santrali var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ilk nükleer enerji santralinin temelini birlikte atacak.

Türkiye'nin bu sektördeki ilk somut adımı atacak olması tartışmaları da beraberinde getirdi.

İki ülke arasındaki anlaşmanın imzalanmasından itibaren Türkiye'nin bu sektöre girmesini istemeyenler oldu.

HANGİ ÜLKENİN KAÇ SANTRALİ VAR

Dünyada ise durum çok farklı. Birçok Avrupa ülkesinin onlarca nükleer enerji santrali var.

FRANSA

Nükleer Reaktör Sayısı 59

Kurulu Gücü 63.260 MW

Üretilen Enerji (yüzde)76,18

ALMANYA

Nükleer Reaktör Sayısı 17

Kurulu Gücü 20.470 MW

Üretilen Enerji (yüzde)28,82

ARJANTİN

Nükleer Reaktör Sayısı 2

Kurulu Gücü 935 MW

Üretilen Enerji (yüzde)6,18

BELÇİKA

Nükleer Reaktör Sayısı 7

Kurulu Gücü 5.824 MW

Üretilen Enerji (yüzde)53,76

BREZİLYA

Nükleer Reaktör Sayısı 2

Kurulu Gücü 1.766 MW

Üretilen Enerji (yüzde)3,12

BULGARİSTAN

Nükleer Reaktör Sayısı 2

Kurulu Gücü 1.906 MW

Üretilen Enerji (yüzde)32,92

KANADA

Nükleer Reaktör Sayısı 18

Kurulu Gücü 12.577 MW

Üretilen Enerji (yüzde)14,80

ÇİN

Nükleer Reaktör Sayısı 11

Kurulu Gücü 8.438 MW

Üretilen Enerji (yüzde)2,15

ÇEK CUMHURİYETİ

Nükleer Reaktör Sayısı 6

Kurulu Gücü 3.634 MW

Üretilen Enerji (yüzde)32,45

MACARİSTAN

Nükleer Reaktör Sayısı 4

Kurulu Gücü 1.859 MW

Üretilen Enerji (yüzde)37,15

İNGİLTERE

Nükleer Reaktör Sayısı 19

Kurulu Gücü 10.097 MW

Üretilen Enerji (yüzde) 13,45

ABD

Nükleer Reaktör Sayısı 104

Kurulu Gücü 100.683 MW

Üretilen Enerji (yüzde) 19,66

ERMENİSTAN

Nükleer Reaktör Sayısı 1

Kurulu Gücü 376 MW

Üretilen Enerji (yüzde)39,35