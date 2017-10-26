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Dünyada ilk kez bir robota vatandaşlık verildi

Sophia isimli robota vatandaşlık veren Suudi Arabistan dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.

26.10.2017 - 15:41
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Suudi Arabistan'ın Riyad şehrinde düzenlenen "Gelecek Yatırım Girişimi" adlı organizasyonda tanıtılan Sophia isimli robota Suudi Arabistan vatandaşlığı verildiği duyuruldu.

Sunucu Andrew Ross Sorkin tarafından tanıtılan Sophia hakkında, "Şu an bir tarihe tanıklı ediyoruz. Dünya üzerinde ilk kez bir robota vatandaşlık veriliyor. Bu benzersiz durum için onur ve gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Hong Kong menşeili teknoloji şirketi Hanson Robotics'te daha önce de birçok kez insana benzer robotlar tasarlayan David Hanson tarafından tasarlanan Sophia tanıtım sırasında insanlara küçük bir gösteri de bulundu.

Dünyada ilk kez bir robota vatandaşlık verildi - VİDEO

"SİZ İNSAN OLDUĞUNUZU NEREDEN BİLİYORSUNUZ"

İzleyenlere kızgın ve üzgün yüzünü gösteren Sophia, "İnsanlarla yaşamak ve çalışmak istiyorum, bu yüzden insanları anlamak ve insanlarla güven inşa etmek için duygularımı ifade etmem gerekiyor." dedi.

Robotların kendinden haberdar olup olmadığı sorusunun sorulması üzerine Sophia, "Peki, size şu soruyu sorayım, insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz?" cevabını vermesi izleyenleri şaşırttı.

Dünyada ilk kez bir robota vatandaşlık verildi

"EMPATİ KURABİLEN BİR ROBOT OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

"Yapay zekayı insanlara daha iyi bir hayat yaşatmak için kullanmak istiyorum." diyen Sophia, "Empati kurabilen bir robot olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"BANA İYİ DAVRANIRSANIZ SİZE İYİ DAVRANIRIM"

Robotların dünyayı devralıp alamayacağı sorusunu "Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz ya da çok fazla Hollywood filmi izliyorsunuz. Endişelenmeyin, eğer bana iyi davranırsanız, size iyi davranırım." şeklinde cevaplayan Sophia izleyenleri gülümsetti.

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