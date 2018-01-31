Dünyada 8 pembe göl var, biri Türkiye’de

ENSONHABER.COM/Aybüke Sengir

Mavi, yeşil ve kahverengi olarak görmeye alıştığımız göllerin bazıları, yıl içinde sıcaklık değişimine bağlı olarak renk değiştiriyor.

TÜRKİYE'DEKİ PEMBE GÖL ÇANAKKALE'DE

Dünya üzerinde sayıları fazla olmasa da pembe göller de var. Üstelik dünyada yalnızca 8 tane bulunan bu doğa harikası göllerden bir tane de biz de var.

Görmek isterseniz Çanakkale’nin Bozcaada manzaralı Dalyan Köyü’ne doğru yola çıkabilirsiniz.

DOĞANIN MUCİZESİ

Turistlerin oldukça ilgisini çeken bu göllerin pembe rengini alma sebepleri arasında, güneş ışınlarının açısı ve yoğunluğu, gölün tuzluluk oranının yüksekliği ve sıcaklıkla temas ettiğinde pembe bir renk oluşmasını sağlayacak alg ve bakterilerin bulunması yer alıyor.

Bazıları tüm sene boyunca pembe olan bu göllerin çoğu yıllık sıcaklık oranlarına göre renk değiştirebiliyor. Göle girmekte hiçbir sakınca yok. Hatta ona bu rengi veren algler bazı kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor.

SICAKLIK DÜŞTÜKÇE RENK KAYBOLUYOR

Göle pembe rengini veren algler, özellikle sıcaklığın ve tuz oranının arttığı yaz dönemlerinde kırmızı renkli beta-karoten adlı bir madde üretiyor. Aynı dönemde halobakteriler de fazla ürediği için gölün rengi tamamen pembeye dönüyor. Sıcaklığın etkisi azalınca da beta-karoten üretimine gerek kalmıyor ve kırmızı-pembe renkler gölden kayboluyor.

DÜNYADA NEREDE PEMBE GÖL VAR

Pembe göllerin arasında en büyüleyici olanı Avustralya’daki Hillier Gölü. 250 metre genişliğe ve 600 metre uzunluğa sahip Hillier Gölü’nün rengi yılın neredeyse tamamında pembe kalıyor. Gölün çevresi yeşil ağaçlarla çevrili olduğu için etkileyici bir manzara ortaya çıkarıyor. Bunun dışında Avustralya’daki Hutt ve Quairading Gölü, İspanya’daki Torrevieja Gölü, Senegal’daki Retba Gölü, Azerbaycan'daki Masazir Gölü ve Çanakkale Dalyan’daki Tuz Gölü dünya üzerindeki pembe gölleri oluşturuyor.

PEMBE KALPLİ GÖL

Çanakkale’nin Dalyan köyünde bulunan, yüksek oranda tuz içerdiğinden bazen kırmızıya dönen bir pembe gölü var.

Kalp şeklini andıran yapısıyla halk arasında kalpli göl olarak da biliniyor. Bu göl, eski bir yerleşim yeri olan Alexandra Troas antik kentinin bir parçası konumunda.

Tam karşısında bulunan Bozcaada’nın nefis manzarasının yanı sıra köy kahvenizi yudumlarken gün batımının da tadını çıkarabilir, çevresinde birçok antik kalıntıların bulunduğu pembe Tuz Gölü’nün etrafında yürüyüş yapıp bu doğa harikası atmosferin tadını çıkarabilirsiniz.