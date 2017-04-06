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Dünyada sigara içen her 10 kişiden biri ölüyor

Sigara içmenin, dünya genelinde 10 kişiden birinin ölümüne neden olduğu bildirildi.

06.04.2017 - 17:18
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Dünyada sigara içen her 10 kişiden biri ölüyor

Yıllardır devam eden tütün kontrol politikalarına rağmen sigara içen nüfusun arttığına dikkat çekilen "The Lancet" dergisinde yayımlanan "Küresel Hastalık Yükü" başlıklı raporda, 1990-2015 yıllarında 195 ülke ve kara parçasındaki sigara içme alışkanlıkları incelendi.

HER 4 ERKEKTEN 1'İ SİGARA İÇİYOR

BBC'nin haberine göre, yürütülen çalışmanın lideri Dr. Emmanuela Gakidou, "Yarım yüzyıldan fazla süredir, tütünün sağlık üzerindeki zararlı etkilerinin kesin kanıtlarına rağmen bugün, her dört erkekten biri sigara içiyor." dedi.

20 KADINDAN 1'İ SİGARA İÇİYOR

Sigara içmenin, erken ölüm ve sakatlık konusunda ikinci büyük risk faktörü olmaya devam ettiğine işaret eden Gakidou, sigara içme sıklığını ve atfedilebilir yükünü azaltmak için tütün kontrolünü yoğunlaştırmak gerektiğini vurguladı.

Dünya genelinde 1990 yılında 870 milyon, 2015 yılında bir milyar kişinin sigara kullandığına dikkat çekilen raporda, 1990'da her üç erkekten ve 12 kadından birinin, 2015'te ise her dört erkekten ve 20 kadından birinin sigara içtiği kaydedildi.

TÜTÜNE BAĞLI ÖLÜMLERİN SAYISI ÇIKTI

Raporda, 2015 yılında tütüne bağlı ölümlerin, 1990 yılına göre yüzde 4,7 artışla 6,4 milyonun üzerine çıktığı belirtildi.

Bazı ülkelerin, yüksek vergiler koyarak, sigara paketlerine uyarılar yazarak ve eğitim programlarıyla kişilerin sigarayı bırakmasına yardımcı olduğuna vurgu yapılan raporda, örneğin Brezilya'da 15 yıl içinde günlük sigara kullananların sayısının erkeklerde yüzde 29'dan yüzde 12'ye, kadınlarda yüzde 19'dan yüzde 8'e düştüğü ifade edildi.

Raporda, diğer yandan aynı süreçte Bangladeş, Endonezya ve Filipinler'de sigara içen kişi sayısında hiçbir değişiklik olmadığı bildirildi. Araştırmacılar, Rusya'da 15 yıl içinde sigara içen kadın sayısında yüzde 4 artış olduğu, aynı eğilimin, Afrika'nın bazı bölgelerinde de görüldüğü uyarısında bulundu.





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