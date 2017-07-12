Dünyada yeni trend 'dikey ormanlar'

Şehir hayatına daha fazla yeşillik katmak amacıyla gerçekleştirilecek olan proje olarak göze çarpıyor.

Çin ve İstanbul'dan sonra Hollanda'da hayata geçirilecek yeni projenin ihalesini Mimar Stefano Boeri aldı. Bu proje Hollanda'nın Utrecht kentinde yapılacak.

2022'DE TAMAMLANACAK

İki dikey orman binası inşa edilecek ve 30 farklı türden 360 ağaç ve 9 bin 640 yeşillik ile toplamda 10 bin bitki yer alacak. Projenin 2019'da başlayıp 2022'de tamamlanması planlanıyor.

DİNLENME MERKEZİ DE BULUNACAK

Binada daireler dışında ofisler, fitness ve yoga stüdyoları, bisiklet park alanı ve herkese açık bir yeşil dinlenme merkezi de bulunacak.