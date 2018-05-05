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Dünyadaki en işlek uçuş rotası açıklandı

Singapur ile Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur arasındaki uçuş güzergahının, dünyadaki en işlek uluslararası uçuş rotası olduğu bildirildi

AA | 05.05.2018 - 01:20..
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Havacılık araştırmaları şirketi OAG, geçen yılın mart ayından bu yılın şubat ayına kadarki dönemde kaydedilen verilere dayanarak dünyanın en işlek uçuş hatlarını açıkladı.

SİNGAPUR-KUALA LUMPUR HATTINDA GÜNDE 84 UÇUŞ

Bu zaman aralığında, dünyanın en işlek uçuş hattı olarak belirtilen Singapur ile Kuala Lumpur havalimanları arasında 30 bin 537 uçuş yapıldığı kaydedildi.

Veriler, söz konusu süreçte, Kuala Lumpur-Singapur uçuş güzergahında 4 milyondan fazla yolcu taşındığını ve günde ortalama 84 uçuş yapıldığını gösterdi.

Listenin ikinci sırasında, 28 bin 887 uçuşla Hong Kong - Taipei, Tayvan hattı, üçüncü sırada da 27 bin 304 uçuşla Cakarta, Endonezya - Singapur rotası yer aldı.

Aynı süreçte, Hong Kong - Taipei hattında 6,5 milyon, Singapur - Cakarta hattında da yaklaşık 4,7 milyon yolcunun uçakla seyahat ettiği ortaya konuldu.

Listedeki 20 uçuş güzergahının 14'ünün Asya'da olduğu kaydedildi.

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