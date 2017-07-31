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Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü açıldı

Doğa yürüyüşü yapan kişilerin uğrak yeri haline gelecek yaya köprüsü İsviçre'de hizmete sunuldu.

31.07.2017 - 09:04
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Europabrücke (Avrupa Köprüsü) adı verilen köprü, yaklaşık 500 metre uzunluğunda ve 85 metre yüksekliğinde.

Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü açıldı

KÖPRÜ KABLOLARI 8 TON

Köprü, daha önce aynı yerde bulunan ve kaya düşmesi nedeniyle hasar gören eski asma köprünün yerine yapıldı. Zermatt Turizm Kurulu, sallanmaya karşı bir sisteme sahip olan köprünün kablolarının sekiz ton ağırlığında olduğunu açıkladı.

Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü açıldı

DOĞA YÜRÜYÜŞÇÜLERİNİN UĞRAK YERİ

Köprü, dağlık alandaki doğa yürüyüşçülerinin kullandığı rotada yer alıyor. Europabrücke, dünyadaki en yüksek asma yaya köprüsü ise değil. Avrupa'da, Avusturya'nın Reutte kentindeki 405 metrelik asma köprü, 110 metre yüksekliğe sahip.

Dünyadaki en uzun asma yaya köprüsü açıldı

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