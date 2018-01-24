Dünyadaki gelir dağılımı: Para zenginlerin cebinde

İngiliz yardım kuruluşu Oxfam’ın yaptığı araştırmalar, geçen yılın gelir dağılımındaki içler acısı bir tabloyu karşımıza çıkardı.

Dünyanın en zengin 8 insanı, yoksullukla mücadele eden 3,7 milyar insan nüfusunun toplam servetine sahip.

YOKSULLUK 7 KEZ BİTER

Milyarderlerin serveti son 1 yılda 762 milyar dolar arttı. Bu, küresel yoksulluğu tam 7 kez bitirebilecek bir miktar.

Oxfam analiziyle; dünya milyarderlerinin servetlerini miras alarak, yolsuzluk ve endüstriler yoluyla biriktirdiklerini anlıyoruz. Bunun yanında kaçırdıkları vergiler de servet dünyalarına durmaksızın akış sağlıyor.

DÜNYANIN İLK ÜÇ ZENGİNİ

Dünyaca ünlü e –ticaret sitesi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, New York borsasının açılmasıyla birlikte servetini katlayarak ilk sıraya yerleşti.

Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates, Jeff’in gerisinde kalarak 2. sıraya geriledi.

Forbes'ın listesinde, İspanyalı işadamı ve Zara'nın sahibi Amancio Ortega 83,1 milyar dolarlık servetiyle sıralamada üçüncü sırada.

MİLYONLARIN HAYATI ONLARIN ELLERİNDE

Oxfam'ın 'yüzde 99'luk bir ekonomi' raporuna göre, gelir dağılımındaki uçurum korkulduğundan çok daha büyük.

Dünyanın dört bir yanında yoksullukla mücadele eden milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bütçenin 8 kişide dağılması, küresel adaletsizliğin boyutunu gösteriyor.

KRİZ ORTAMI KAÇINILMAZ

Servetlerine servet katan bu gelir dağılımı, büyük işletmelerin ve süper zenginlerin eşitsizlik krizini nasıl artıracağını ortaya koyuyor.

SADECE 4 GÜNDE...

Ünlü bir markanın CEO’su, sıradan bir Bangladeşli işçinin hayatı boyunca kazandığı parayı 4 günde kazanıyor.

2,5 milyon Vietnamlı tekstil işçisinin maaşını artırmak için duyulan miktar yılda 2,2 milyar dolar. Bu rakam, 2016 yılında hazır giyim sekteründeki ilk 5 şirketin ortaklarına ödenen tutarın yalnızca üçte biri.

VİCDAN SORGULATAN GELİR DAĞILIMI

Hastalıklarla yoksulluk içinde mücadele eden milyonların hayatını, 8 kişilik bir grubun değiştirebileceğini bilmek, vicdan sorgulatıyor.

Toplumların adalet ve demokrasi içinde yaşamasını sağlayacak bütçenin zenginlerin ceplerinde dönüp durması, yoksulluğun önüne geçilmesini önlüyor.







OXFAM’DAN İNSANCIL ÇAĞRI

Oxfam, iş dünyasındaki liderleri bir insan ekonomisi inşa etmede rol oynamaya çağırıyor.

Eşitsizlik sorunu çözülmezse, yarım milyar insanın 2030’lara gelindiğinde yaşamsal faaliyetlerini devam ettiremeyecek kadar az kazanması kaçınılmaz olacak.











