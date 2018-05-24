Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'deki yükseköğretim sistemine dahil olan uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "2000'li yıllarda 16 binlerde olan öğrenci sayımız 2014'te ciddi bir sıçrama kaydetti ve bugün itibariyle 173 farklı ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha da çok artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz" dedi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SAYISI ARTIYOR

Saraç'ın davetiyle YÖK'te düzenlenen Ankara'daki iftar programına, Türkiye'deki üniversitelerde lisans eğitimi gören, enstitülerde yüksek lisans veya doktora yapan farklı ülkelerden 150 öğrenci katıldı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, iftar programında yaptığı konuşmada, kendi ülkeleri dışında eğitim gören uluslararası öğrenci sayısının her geçen gün arttığını söyledi.

"GENÇLERLE ENREGRE OLMAK İSTİYORUZ"

"Dünya genelindeki öğrenci hareketliliğine bakıldığında, 1970'li yıllarda kendi ülkeleri dışında eğitim gören yaklaşık 800 bin olan uluslararası öğrenci sayısının 2012'de 4,5 milyona ulaştığını görüyoruz. Bu rakamın 2022'de 8 milyona ulaşması bekleniyor. 2000'li yıllarda 16 binlerde olan öğrenci sayımız 2014'te ciddi bir sıçrama kaydetti ve bugün itibarıyla 173 farklı ülkeden 120 bini aşkın uluslararası öğrencimiz var. Bu sayıyı daha da çok artırmak ve dünyadaki gençlerle entegre olmak isteriz" ifadesini kullandı.

"YENİ BURS SİSTEMİ YARATTIK"

Uluslararası öğrencilere yönelik hayata geçirdikleri burs programlarına da değinen YÖK Başkanı Yekta Saraç, "Dünyada örneği olmayan ve ülkemizde ilk kez uygulanan yeni bir burs projesi ihdas ettik. Bu projemizle hedef ülkelerin ihtiyaç duydukları alanlarda, o ülkenin öğrencilerine eğitim veriyoruz. Kendi ülkelerine döndükten sonra bizim ülkemizde aldıkları eğitim süremizin iki katı kadar kendi ülkelerindeki devlet kurumlarında vazife görmeleri şartını getirdik" dedi.

"TÜRKİYE'NİN DOSTLUK ELİNİ UNUTMAYIN"

Yekta Saraç, "Ülkeleriniz ve Türkiye arasında kalkınma odaklı işbirliklerinde, dayanışmada, ülkelerimiz arasında iyi ve dostane ilişkiler kurulmasında en önemli rolleri üstleneceksiniz. Sizlerin eliyle şekillenecek dünyanın barış ve sevgi haleleriyle çevrilmesini umuyoruz ve hepinizi bu yolda gönülden destekleyeceğiz.

Umarım, Türkiye'de üniversitelerinizde başarılı yıllar geçirirsiniz. Ülkenize döndüğünüzde her sabah, ülkeniz için neleri daha iyi yapabileceğinizi hayal edersiniz. Bu hayaller doğrultusunda çok çalışır ve burada, ikinci ülkeniz Türkiye'de sizlere sunulan dostluk elini hiç unutmazsınız. Yine umarım, Türkiye ile birlikte eğitim gördüğünüz arkadaşlarınız ile dostluk ilişkileriniz güçlü bir şekilde devam eder. Birlikte küresel fırsatlar oluşturursunuz. Şahsiyetlerinizi, kültürlerinizi, vatanınızı ve aidiyetlerinizi korur, kollar ancak dünyayı güzelleştiren farklılıklarınızla bu dünyada var olmaya çalışır ve bunlar arasında sağlıklı dengeler kurarsınız" şeklinde konuştu.