Dünyadaki mutsuzluğun nedeni akıl hastaları

Küresel Mutluluk Konseyi (GHC) tarafından yayınlanan rapor, akıl hastalığının dünyadaki mutsuzluğun başlıca nedenlerinden biri olmasının yanında akıl hastalığı tedavilerinin net maliyetinin oldukça düşük olduğunu vurguladı.

"DEPRESYON VE ANKSİYETE, VERİMİ DÜŞÜRÜYOR"

GHC araştırmacıları raporda, “Akıl hastalığından muzdarip olan kişiler diğerlerine göre daha verimsiz oluyor. Bu kişiler başarılı bir şekilde tedavi edildiğinde ise küresel anlamda iyi sonuçlar elde ediliyor ve bu kazançlar terapi ve ilaç maliyetini aşıyor” dedi.

Araştırmada en sık karşılaşılan akıl hastalıkları depresyon ve anksiyete olarak belirlenirken, küresel nüfusun yaklaşık olan çeyreğinin hayatları boyunca bu iki hastalığı deneyimlediği vurgulandı. GHC araştırmacıları ayrıca, çalışma çağındaki nüfus arasında en yaygın hastalık olarak görülmesi sebebiyle akıl hastalıklarının küresel ekonominin büyümesinde "büyük bir engel" olduğunun altını çizerek, akıl hastalıklarını tedavi etmenin ulusal geliri kişi başı yüzde 5.0 arttıracağını ortaya koydu.

"TEDAVİDE HARCANAN HER DOLAR KAZANDIRACAK"

Araştırma, depresyon tedavisinde harcanan her 1.0 doların küresel ekonomiye 2.5 dolar katkıda bulunacağını öngördü. Fiziksel sağlık hizmetleri maliyetlerinin dengede olduğu düşünülerek GHC araştırma kapsamında, tedavide harcanacak her 1.0 doların ekonomiye sağlayacağı 3.0 dolarla anksiyete bozuklukları tedavisinin en fazla net tasarruf gerçekleştireceğini vurguladı.