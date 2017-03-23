Dünyadan İngiltere'ye destek yağdı

İngiltere'de 5 kişinin ölmesine 40 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısına dünyadan tepki yağdı.

İNGİLTERE BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Sadece dünya liderleri değil, aynı zamada ülkelerin en ünlü yerlerinde İngiltere'de meydana gelen terör kınandı. Bu ülkelerin başında Tel Aviv ve Fransa gibi ülkeler geldi.

EYFEL KULESİ VE TEL AVİV'DEN DESTEK

Fransa'nın en ünlü mimari yapısı olan Eyfel Kulesi de dün İngiltere'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle karartıldı. Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda bulunan dev ekrana ise İngiltere bayrağı yansıtıldı.

DÜNYA LİDERLERİ TERÖRÜ KINADI

Saldırının ardından Angela Merkel, Francois Hollande, Litvanya Başbakanı Dalia Grybauskaite, ABD Başkanı Donald Trump ve Justin Trudeau gibi dünya liderleri de terörü kınadı.