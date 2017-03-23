taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.965
USD
3,6183
EURO
3,9062
ALTIN
145,03
PETR
50,7800

Dünyadan İngiltere'ye destek yağdı

Dün İngiltere'de meydana gelen terör saldırısının ardından bazı ülkeler, İngiltere'ye desteklerini çeşitli şekillerde ortaya koydu.

23.03.2017 - 11:02
  1. Haberler
  2. Dünya

İngiltere'de 5 kişinin ölmesine 40 kişinin de yaralanmasına neden olan terör saldırısına dünyadan tepki yağdı.

Dünyadan İngiltere'ye destek yağdı

İNGİLTERE BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Sadece dünya liderleri değil, aynı zamada ülkelerin en ünlü yerlerinde İngiltere'de meydana gelen terör kınandı. Bu ülkelerin başında Tel Aviv ve Fransa gibi ülkeler geldi.

Dünyadan İngiltere'ye destek yağdı

EYFEL KULESİ VE TEL AVİV'DEN DESTEK

Fransa'nın en ünlü mimari yapısı olan Eyfel Kulesi de dün İngiltere'de meydana gelen terör saldırısı nedeniyle karartıldı. Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda bulunan dev ekrana ise İngiltere bayrağı yansıtıldı.

Dünyadan İngiltere'ye destek yağdı

DÜNYA LİDERLERİ TERÖRÜ KINADI

Saldırının ardından Angela Merkel, Francois Hollande, Litvanya Başbakanı Dalia Grybauskaite, ABD Başkanı Donald Trump ve Justin Trudeau gibi dünya liderleri de terörü kınadı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

Nihat Zeybekci makam aracını değiştirdi

226
ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

ABD Irak'a 12 yılda 22 milyar dolarlık silah sattı

51
Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

Terör örgütü PKK referandumdan hayır çıkmasını istiyor

188
Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

Theresa May: Hasta ve ahlâksız bir terör saldırısı

48
Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

Ayşe Arman: Önce tapınağa gider, sonra yazı yazarım

66
Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

Kastamonu'da belediye hoparlöründen porno yayını yapıldı

20
Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

Türkiye'den Bulgaristan'a seçim akını

15
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM