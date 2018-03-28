Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphane binası, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunuyor.

Endonezya Milli Kütüphanesi, 124 metre yüksekliğindeki 24 katlı binasında misafirlerini modern tasarımı ve son teknolojiyle donatılmış özellikleriyle ağırlıyor.

Giriş katındaki dev kitaplık tasarımıyla dikkati çeken kütüphanenin kapısında Arapça, Çince, Fransızca ve İngilizce olarak "Endonezya Milli Kütüphanesi" yazıyor.

Ülkenin en büyük kütüphanesi olan binada yaklaşık 4 milyon eser bulunuyor. Kütüphane, 14, 16. ve 18. yüzyıldan kalma 12 bin esere de ev sahipliği yapıyor.

GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL KABARTMA

Her bir bölümü kitaplık, okuma odaları, sergi alanları ve sinevizyon ile multimedya odaları olarak farklı ihtiyaçlara hizmet etmek üzere tasarlanan kütüphanede ailelerinin çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir oyun alanı da bulunuyor.

Görme engelliler için kabartma, sesli ve elektronik kitaplardan oluşan özel bir bölümün yer aldığı kütüphanenin teras katında ise ziyaretçilere eşsiz bir şehir manzarası sunuluyor.

HAFTADA YEDİ BİN KİŞİ ZİYARET EDİYOR

Milli Kütüphane ilk olarak 1980'de kuruldu. Kitapların ve koleksiyonların yıllar içinde giderek artmasıyla daha büyük bir binaya taşınma ihtiyacı doğdu. Dünyanın en yüksek milli kütüphanesi olarak anılan yeni binada üyelere yeni imkanlar sunuluyor. Ziyaretçi sayısı artan kütüphaneyi haftada ortalama 7 ziyaret ediyor.

Ergül Tosun

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