taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.197
USD
3,9819
EURO
4,9399
ALTIN
171,86
PETR
68,9200

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

Endonezya Milli Kütüphanesi, 124 metre yüksekliği ve 24 katlıyla dünyanın en yüksek kütüphane binasına sahip olma özelliğini taşıyor.

AA | 28.03.2018 - 09:30..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphane binası, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da bulunuyor.

Endonezya Milli Kütüphanesi, 124 metre yüksekliğindeki 24 katlı binasında misafirlerini modern tasarımı ve son teknolojiyle donatılmış özellikleriyle ağırlıyor.

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

Giriş katındaki dev kitaplık tasarımıyla dikkati çeken kütüphanenin kapısında Arapça, Çince, Fransızca ve İngilizce olarak "Endonezya Milli Kütüphanesi" yazıyor.

Ülkenin en büyük kütüphanesi olan binada yaklaşık 4 milyon eser bulunuyor. Kütüphane, 14, 16. ve 18. yüzyıldan kalma 12 bin esere de ev sahipliği yapıyor.

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

GÖRME ENGELLİLERE ÖZEL KABARTMA

Her bir bölümü kitaplık, okuma odaları, sergi alanları ve sinevizyon ile multimedya odaları olarak farklı ihtiyaçlara hizmet etmek üzere tasarlanan kütüphanede ailelerinin çocuklarıyla vakit geçirebileceği bir oyun alanı da bulunuyor.

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

Görme engelliler için kabartma, sesli ve elektronik kitaplardan oluşan özel bir bölümün yer aldığı kütüphanenin teras katında ise ziyaretçilere eşsiz bir şehir manzarası sunuluyor.

HAFTADA YEDİ BİN KİŞİ  ZİYARET EDİYOR

Milli Kütüphane ilk olarak 1980'de kuruldu. Kitapların ve koleksiyonların yıllar içinde giderek artmasıyla daha büyük bir binaya taşınma ihtiyacı doğdu. Dünyanın en yüksek milli kütüphanesi olarak anılan yeni binada üyelere yeni imkanlar sunuluyor. Ziyaretçi sayısı artan kütüphaneyi haftada ortalama 7 ziyaret ediyor.

Dünyanın 24 katlı en yüksek milli kütüphanesi Cakarta'da

Ergül Tosun

[email protected]

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Müze ve ören yerlerine giriş ücretleri güncellendi
Antalya'da, müze ve ören yerlerinde uygulanacak giriş ücretleri Antalya Arkeoloji Müzesi'nin web sayfasında yayımlandı.
İlber Ortaylı: Wikipedia'yı hiç tavsiye etmiyorum
Tarihçi, yazar İlber Ortaylı, tarihsel kaynak konusunda Wikipedia'yı tavsiye etmediğini belirterek 'Türkçesine de hiç güvenmeyin' dedi.
Kaunos'ta 3 bin yıl öncesine yolculuk
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kaunos Antik Kenti, kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatrosu, hamamları, agorası ve tapınağı ile ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
Bitlis'teki 600 yıllık kilise ve Kef Kalesi turizme kazandırılacak
Bitlis’teki 600 yıllık Mucizeler Manastırı, Urartular dönemine ait Kef Kalesi ve Selçuklu Mahallesi’ndeki tarihi kalenin turizme kazandırılmasına yönelik Adilcevaz Belediyesi'nce çalışma başlatıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

Şirin Payzın'a göre Boğaziçili öğrencilerin Afrin tepkisi özgürlük

211
Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

107
Fransız basını YPG için yardım istedi

Fransız basını YPG için yardım istedi

56
ORC'den 'bu pazar genel seçim olsa' anketi

ORC'den 'bu pazar genel seçim olsa' anketi

68
Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

Meclis'te CHP'nin eşek heykeli tartışıldı

77
93 yaşında kendini asarak intihar etti

93 yaşında kendini asarak intihar etti

63
Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

Suudi Arabistan, Amerikan güreşlerine ev sahibi olacak

94
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM