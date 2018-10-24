Malatya’daki Arslantepe Höyüğü'nde dünyanın en eski kerpiç sarayında yapılan kazılarda gümüş işlemeli kılıç bulundu. 5 bin yıl öncesine ait kılıcın yapımı için kullanılan teknoloji dikkat çekici.

Kılıcın uzunluğu ise bir metreye yakın ve milattan önce 3 bin 200-3 bin 300 yılları arasında yapıldığı tahmin ediliyor.

Dünyanın bilinen en eski kılıcı Malatya Müzesi'nde ViDEO

DÜNYANIN EN ESKİ KILICI

Arslantepe’deki kazı çalışmalarının başkanı Roma La Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcelle Frangipane, Arslantepe’de ortaya çıkarılan kılıcın dünyanın bilinen en eski kılıcı olduğunu söyledi. "Teknoloji çok güzel. Bu kılıç üstünde gümüş dekorasyon var" diyen Frangipane kılıcı sofistike olarak tanımladı.