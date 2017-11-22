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Dünyanın dört bir yanındaki mezunlar Türkiye'de buluşacak

Türkiye mezunları ‘Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması’yla 25 Kasım'da bir araya geliyor.

22.11.2017 - 16:32
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Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Mehmet Köse, dünyanın 160 ülkesinde bulunan yaklaşık 150 bin Türkiye Mezunu ile yeniden irtibat kurulmasını amaçladıklarını dile getirdi. Başkan Köse, Türkiye’nin dünyanın dört bir yanından uluslararası öğrencileri misafir ederek, onlarla ortak bir gelecek inşasının temellerini attığını belirtti.

Ülkelerinde Meclis Başkanı, bakan, milletvekili, general, iş adamı, bürokrat ve sanatçı olarak önemli pozisyonlarda bulunan Türkiye’deki okullardan mezun 107 ülkeden bin dolayında yabancı, bu hafta sonu İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı’nın himayesinde düzenlenecek “Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması” toplantısına katılacak.

Dünyanın dört bir yanındaki mezunlar Türkiye'de buluşacak

BÜYÜK ÖĞRENCİ PROJESİ'NİN 25. YILI

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu’na bağlı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, cumartesi ve pazar günü iki gün sürecek, “Türkiye Yeniden: Mezun Buluşması” programı düzenledi.

Program, 1992’de önce soydaş öğrencilerin Türkiye eğitim kurumlarında öğrenim görmesi amacıyla başlatılan ve daha sonra tüm dünyaya taşınan Büyük Öğrenci Projesi’nin 25. yılı çerçevesinde hayata geçirilecek. Cumhurbaşkanlığı’nın himayesindeki buluşma toplantısı, İstanbul Grand Cevahir Oteli’nde yapılacak.

BAŞBAKAN BİNALİ YILDIRIM DA KATILACAK

Toplantı programında, “teşrifleri halinde” ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da yer aldı. Ancak Erdoğan’ın toplantıya katılıp katılmayacağı henüz netleşmedi. Başbakan Binali Yıldırım ise toplantının ikinci günü akşamı verilecek Gala Yemeği’ne katılacak.

Program, Türkiye’nin yurt dışında sürdürdüğü siyasi ve ticari ilişkilerini güçlendirmeye yönelik önemli bir kamu diplomasisi çalışması olarak planlandı.

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