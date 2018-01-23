Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Mazlumların yoldaşı, düşkünlerin dayanağı Türkiye, dünyanın her yanından edilen dualar çemberinde terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor.

KKTC, Kırgızistan, Nijerya, Burkina Faso, Somali, Tanzanya, Sudan, İsveç, Makedonya ve daha niceleri...

Kırgız çocuklar Zeytin Dalı Harekatı için dua etti VİDEO

Türk askerinin muzaffer olması ve operasyonun tamamlanması için Somali’de de öğrenciler dua etti.

Sudanlı yetimler Fetih Suresi'ni okudu. Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Osman bin Affan Kuran Kursu'nun 312 öğrencisi, okudukları Kuran-ı Kerim'in ardından Türk askeri için dua etti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dua etti.

İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rinkeby Mevlana Camisi Kur'an Kursu öğrencileri Fetih Suresi'ni okudu ve dua etti.

Nijerya'nın Nur'ul Anwar Turkish Islamiyya Okulu ve Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türkiye için dua ederek Fetih Suresi'ni okudu.

Balkanlar'dan TSK için zafer duaları





Burkina Faso'da Mehmetçik için dua ettiler

