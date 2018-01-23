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Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Dünyanın neresinde olursa olsun muhtaçların yardımına koşan Türkiye'ye, Zeytin Dalı Harekatı'nda selamet için Kur'an-ı Kerim okunup dualar ediliyor.

AA | 23.01.2018 - 12:04..
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Mazlumların yoldaşı, düşkünlerin dayanağı Türkiye, dünyanın her yanından edilen dualar çemberinde terör örgütlerine karşı amansız bir mücadele veriyor.

KKTC, Kırgızistan, Nijerya, Burkina Faso, Somali, Tanzanya, Sudan, İsveç, Makedonya ve daha niceleri...

Kırgız çocuklar Zeytin Dalı Harekatı için dua etti VİDEO

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Kırgız çocuklar Türk bayrağı açıp dua ettiler

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua


Türk askerinin muzaffer olması ve operasyonun tamamlanması için Somali’de de öğrenciler dua etti. Destek mesajlarını ise Türkçe yazdılar.

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Sudanlı yetimler Fetih Suresi'ni okudu. Umdurman kentinin Darüsselam bölgesindeki Osman bin Affan Kuran Kursu'nun 312 öğrencisi, okudukları Kuran-ı Kerim'in ardından Türk askeri için dua etti.

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Somali Mogadişu Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dua etti.

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

İsveç'in başkenti Stockholm'de Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Rinkeby Mevlana Camisi Kur'an Kursu öğrencileri Fetih Suresi'ni okudu ve dua etti.

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Nijerya'nın Nur'ul Anwar Turkish Islamiyya Okulu ve Semerkand Vakfı'nda bir araya gelen öğrenciler Türkiye için dua ederek Fetih Suresi'ni okudu.

Balkanlar'dan TSK için zafer duaları

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua


Burkina Faso'da Mehmetçik için dua ettiler

Dünyanın dört bir yanından Mehmetçik'e dua

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da bulunan İstanbul Camisi’nde Zeytin Dalı Harekatı için bir araya gelen çoğunluğu öğrenci yüzlerce Burkina Fasolu dua ederek Fetih Suresi okudu.

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