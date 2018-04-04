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Dünyanın düz olduğuna inananların sayısı artıyor

Son zamanların en dikkat çeken konusu olan dünyanın şekli için gençler şüphelerinden arınmış değil. Dünyanın düz olduğuna inananların sayısı giderek artıyor.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 22:14..
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Dünyanın düz olduğuna inananların sayısı her geçen gün artarken, özellikle yeni gündem konusuna gençler eğilim gösteriyor. Dünyanın şekli hakkında şüpheli olanların sayısı da son zamanlarda arttı.

Dünyanın düz olduğuna inananların sayısı artıyor

GENÇLER ŞÜPHELİ

İngiltere merkezli araştırma şirketi YouGov, ABD’de yaptığı bir araştırmada, 18-24 yaş arasındaki gençlerin sadece yüzde 66’sının Dünya’nın yuvarlak olduğunu düşündüğünü belirtti. Ancak özellikle 2000’li yıllarda doğan gençler, bu konuya daha da şüpheli yaklaşıyor.

Henüz küçük bir oranda olsa da endişe verici bir biçimde, ankete katılanlar 18-24 yaş arası gençlerden yüzde 9’u, “Dünya’nın yuvarlak olduğuna inansa da son zamanlarda bu konuda şüphe duyduklarını” belirtti.

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