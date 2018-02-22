Dünyanın en az ziyaret edilen 5 ülkesi

Mustafa CİVAN / [email protected]

Dünyada 'Neden gideyim ki?' diyeceğiniz çokça ülke var. Bunların kimisi Afrika kıtasında, kimisi de okyanus ortasında. Bu ülkelerdeki altyapı yetersizliği, savaşlar ve tarihi-turistik alan yetersizliği ülkeye olan talebi oldukça azaltıyor.

1-AFGANİSTAN - CAN GÜVENLİĞİ YOK

Afganistan, ABD işgalinden sonra turistler tarafından tercih edilmeyen ülkeler arasına girdi. Ülkede can güvenliğinin olmaması bunun başlıca sebebi.

2- EKVATOR GİNESİ - FOTOĞRAF ÇEKMEK YASAK

Afrika Kıtası'nda yer alan Ekvator Ginesi, bu kıtada en az ziyaretçi çeken ülkeler arasında üst sıralarda yer alıyor. Özellikle vize konusunda da çok katı olduklarından dolayı 'gitmesem de olur' tepkisiyle karşı karşıya kalıyorlar.

Bir ülkeye turist gittiğinde yaptığı en büyük aktivite fotoğraf çekmek ama Ekvator Ginesi'nde fotoğraf çekmek dahi yasak.

3-MARSHALL ADALARI - UZAK OLMASI YETERLİ BİR SEBEP

'Ne işim var Marshall Adaları'nda?' diye bir tepki veriyorsanız haklısınız, çünkü bu ülke gitmek için 20 saat yol katetmelisiniz. Uzak konumu nedeniyle Marshall Adaları da en az ziyaret edilen ülkeler arasında.

4- KOMORLAR - ALKOL YASAK

Hint Okyanusu'nda yer alan Komorlar, sıkı kuralları nedeniyle pek tercih edilmiyor. Özellikle yabancı turistlere uygulanan sıkı kurallar, bu ülkeye olan talebi azaltıyor. Komorlar, alkolün yasak olmasından dolayı, Avrupalı turistler tarafından tercih edilmiyor.

5-LİBYA - İÇ SAVAŞ

Akdeniz kıyısında yer alan Libya, yaklaşık 8 sene öncesine kadar, çok olmasa da turist çeken bir ülkeydi. 2010'da başlayan Arap Baharı sürecinde iç savaş meydana geldi ve ülkede karışıklıklar başladı. Günümüzde de siyasi iktidarsızlık olduğundan dolayı yabancı turistler Libya'dan uzak duruyor.