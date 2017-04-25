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Dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi Endonezya'da

Dünyanın en büyük takım adasına sahip Endonezya'nın ekonomisi petrol ve doğal gaza dayanıyor.

25.04.2017 - 15:54
  1. Haberler
  2. Seyahat

Hem nüfus, hem yüz ölçümü, hem de kültürel ve coğrafik çeşitliliği ile Endonezya çok büyük bir ülke.

Dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi Endonezya'da

240 MİLYONLUK NÜFUS

Dünyanın en büyük takımadası unvanına sahip Endonezya'da 8,110 ada bulunuyor ve 6,000'inde yerleşim yeri yok. Nüfus yaklaşık 240 milyon ve bunlar 300 farklı etnik gruplardan oluşuyor.

Dünyanın en büyük 16'ıncı ekonomisi Endonezya'da

MUHTEŞEM ZENGİNLİĞİ OLAN ADA

250 farklı dil konuşulan ülkede turistler tarafından en çok tercih edilen ada Bali olsa da geri kalan adalarda muhteşem bir zenginlik var.

Bitki örtüsünün de elverdiği verimlilik ile birlikte pirinç tarlaları, yağmur ormanları, tertemiz denizleri ve Güneydoğu Asya’nın sahip olduğu en büyük vahşi yaşam alanlarına ev sahipliği yapıyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK 16'INCI EKONOMİSİNE SAHİP

Ekonomisi petrol ve doğal gaza dayanan Endonezya, Güneydoğu Asya’nın birinci, dünyanın en büyük 16. ekonomisini oluşturuyor. G-20 üyesi olan ülke, 1.150 dolarlık kişi başına gelirle orta gelirli ülkeler sınıfına girdi.

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