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Dünyanın en büyük 5. elması Afrika'da çıkarıldı

Afrika'da bulunan elmas, 910 karatlık büyüklüğü ile dünyanın 5'incisi oldu.

Haber Merkezi | 16.01.2018 - 08:44..
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Güney Afrika kıtasında bulunan Lesoto ülkesinde elmas madeni Lesteng'da dünyada en büyük beşinci elması bulundu.

40 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE

Elmasın 910 karat ve 40 milyon dolar değerinde olduğunu duyuran İngiltere merkezli Gem Diamonds maden işletmesinin başkanı Clifford Elphick, en berrak elmas sınıfı olan D renkli elmasın, berraklık ve büyüklük açısından oldukça nadide bir parça olduğunu açıkladı.

Dünyanın en büyük 5. elması Afrika'da çıkarıldı


DÜNYANIN EN BÜYÜK 5. ELMASI

Elphick, "Bu elmas, dünyada bugüne kadar çıkartılmış en büyük 5. elmas, Daha önce 2006 yılında 603 karatlık, 2015 yılında ise 357 karatlık başka bir elmaslar çıkartmıştık." dedi.

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