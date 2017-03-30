Dünyanın en büyük amfibik uçağı mayısta uçacak

Çin Şinhua ajansının haberine göre, yapımı temmuz ayında tamamlanan dünyanın en büyük AG600 amfibik uçağı, testlerin tamamlanmasının ardından mayıs ayında ilk kez uçacak. Ülkenin güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay kentinde imal edilen uçak, yangın söndürme, ulaşım ve deniz arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak.

4 BİN 500 KİLOMETRE MESAFE KATEDİYOR

Çin Havacılık Endüstri Şirketi tarafından tasarlanan ve geliştirilmesi yaklaşık 8 yılı bulan AG600'ün uzunluğu 37 metreyi ve kanat genişliği de 39 metreyi buluyor. Havada azami saatte 500 kilometre hıza ulaşabilen ve 53 ton 500 kilogram yük kapasitesine sahip AG600, 4 bin 500 kilometre mesafe katedebiliyor.

12 SAAT HAVADA KALIYOR

Amfibik uçak, 12 saat havada kalabilme süresiyle dikkati çekiyor. Yaklaşık 20 saniyede denizden 12 ton su depolayabilen uçağın, tek depo yakıtla 370 ton su taşıma özelliğinin yanı sıra 50 kişilik taşıma kapasitesi bulunuyor. Geliştirilmesi ve yapılması hükümet tarafından 2009 yılında onaylanan uçağın üretiminde, ülkedeki 150 enstitüden araştırma ekibi ve 70 uçak parçası üreten şirket katkıda bulundu.