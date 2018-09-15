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Dünyanın en büyük dondurma topu rekoru kırıldı

2'nci Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali, 2 ton ağırlığındaki 'Dünyanın en büyük dondurma topu' rekoruyla start aldı.

DHA | 15.09.2018 - 09:44..
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Kahramanmaraş'ta 2'nci Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali düzenleniyor. Festival, Müftülük Meydanı'ndan hareket eden kortej yürüyüşüyle başladı. Valilik önündeki festival alanında son bulan yürüyüşün ardından kesilen kurdele ile festivalin açılışı yapıldı.

Dünyanın en büyük dondurma topu rekoru kırıldı

FİRMA SAHİPLERİNE PLAKET VERİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kahramanmaraş Vali Vekili Bayram Öz, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilli İmran Kılıç ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bekir Kılıç birer konuşma yaptı. Daha sonra festivale katkı veren dondurma firmalarının sahiplerine plaket takdim edildi.

Dünyanın en büyük dondurma topu rekoru kırıldı

2 TONLUK KÜLAH DONDURMA

Programın devamında Dünya Erkek Rekorları kapsamında festivale katılan dondurma firmalarınca yapılan 2 ton ağırlığında, 171 santimetre çapında 'Dünyanın en büyük dondurma topu' rekoru denemesi yapıldı.

Vinç yardımıyla kamyondan çıkarılan 2 tonluk külah dondurma, Dünya Erkek Rekorları Rekor Tescil Kurulu Başkanı Prof. Dr. Orhan Kural tarafından tescillendi. Rekorun kırılmasıyla birlikte dev dondurma, satırlarla kesilip külahlara konularak festivale katılanlara ikram edildi.

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