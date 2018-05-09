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Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

68 ride ve 16 roller coaster ile dünyanın en büyük ve en hızlı eğlence parkı Cedar Point’deki oyuncaklara binebilecek kadar cesur musun?

Özel Haber | 09.05.2018 - 10:53..
  1. Haberler
  2. Seyahat

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Bazı parklar başlı başına bir seyahat sebebi olabilir. 7'den 70'e herkesin, içindeki  adrenalin tutkusunu doyasıya yaşayacağı en çılgın tema parklarından birine gidiyoruz. Ohio, ABD'de Erie Gölü'nün kenarındaki 1,5 km² bir yarımadada bulunan Cedar Point eğlence parkında, dünyanın ikinci en yüksek ve en hızlı roller coasterları bulunuyor.

72 ADET DÜNYA REKORU KIRMIŞ 'RİDE'

1870 yılında kurulan Amerika’nın en eski 2. eğlence parkı olan Cedar Point, 72 adet dünya rekoru kırmış Ride’a ev sahipliği yapıyor. Dünyanın en büyük eğlence parklarından biri olan Cedar Point'de çok sayıda heyecan, titreme ve cesaret bulacaksın. Oyuncaklarıyla adrenalin duygularını dünyayla yarıştıran eğlence parkının canavarlarını tanıyalım.

Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

CEDAR POİNT’İN OYUNCAKLARI

Parktaki coster ve ridelar üç kategoriye toplanıyor.

  • Thrill rideları
  • Çocuk rideları
  • Diğer ridelar

90 DERECE DÜŞÜŞ TESTİ: TOP TRILL DRAGSTER

Tanışalım; gezegenin en uzun merdivenlerinden: Top Thrill Dragster. Minyatür bir trenin üst kısmına yapılan yolculuk gerçek bir cesaret testi. Yani ne kadar cesur bir insan olduğunuzu 120 derece uzunluğunda 90 derecelik eğirme düşerken ölçebilirsiniz diye düşünüyorum. Top Trill Dragster, 120 mil (193 km) hızla yaklaşık 420 feet (120 m) mesafeyi 3.8 saniyede çıkıyor.

Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

ROLLER COASTER: MILLENNIUM FORCE

Millennium Force,  Cedar Point'in 10 kez üst üste ‘dünyanın en iyi olma’ ödülünü kazanan Roller Coaster'ı. 25 Milyon Dolar'a mal olan bu Coaster gerçekten adamın iç organlarının yerini değiştirebilir. Millennium tasarımı kesinlikle peşinden koşan bir yolculuk, hız ve pürüzsüzlük üzerinde odaklanıyor. Dik açıyla 80 derecelik düşüş en yüksek 93 mil hıza ulaşır. Anlatılmaz yaşanır dedikleri bir cazibe desek yeridir.

Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

UZUN SOLUKLU SÜRÜŞ: GATEKEEPER

GateKeeper, Cedar Point ailesinin yeni üyelerinden. Kendisi en uzun soluklu rider olarak tanınıyor. Uzun soluk diyorum; Gatekeeper’ı tercih edenleri, cesaretlerinden dolayı canı gönülden tebrik ediyoruz. Karıştırın, eşleştirin, keşfedin ve keyfini çıkarın, ancak hiçbir oyun aletini hafife almayın.

Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

DÜNYANIN EN HIZLI TRENİ: VALRAVN

“Dünyanın Hız Treni Başkenti” lakaplı Cedar Point Eğlence Parkı, Dünyanın en hızlı treni Valravn’ıyla da çok havalı. Tren 90 derecelik dalış ve kalkış noktalarıyla adrenalin tutkunlarına gerçek düşme hissini yaşatmak için tasarlanmış; yani üzerindeyken düşüyormuş gibi olmuyor, bildiğiniz düşüyorsunuz.

Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

SONSUZLUK HİSSİ...

Bu coaster, 223 metre uzunluğundaki binicileri gökyüzüne doğru yükseltip daha sonra onları 90 derecelik açıyla düşürmeden önce -sonsuzluk hissi veren bir şey için- kenarlarından sallıyor. Şakası olmayan Valravn, yaşattığı adrenalinle  krallığını kanıtlıyor ve sadece ona biniyorsun.

Dünyanın en büyük eğlence parkı: Cedar Point

NE ZAMAN GİDEBİLİRİM?

Cedar Point'in normal sezonu mayıs ayı başından itibaren eylül ayı ortalarına kadar devam eder ve eylül ortalarından sonra 8 hafta sonu daha açık kalır. Peki bir gün Cedar Point Eğlence Parkı'na giderseniz, hangi oyuncağa bineceksiniz?

Cedar Point Eğlence Parkı'nda hız trenine binmek

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