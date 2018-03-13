taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.411
USD
3,8377
EURO
4,7348
ALTIN
163,03
PETR
65,0000

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı kapılarını açıyor

MIPIM 2018, yarın Fransa'nın Cannes kentinde sektörün profesyonellerini ağırlayacak.

AA | 13.03.2018 - 08:50..
  1. Haberler
  2. Emlak

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri kabul edilen MIPIM 2018, yarın Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açıyor. Fuara bu yıl Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı kapılarını açıyor

24 BİN GAYRİMENKUL PROFESYONELİ YER ALACAK

Yarın Fransa'nın Cannes kentinde başlayacak MIPIM 2018'e 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katılımı bekleniyor.

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı kapılarını açıyor

250 ŞİRKET VE 700 ZİYARETÇİ KATILACAK

Fuar kapsamında İTO'nun Cannes sahilinde kurduğu "İstanbul Yatırım Çadırı", İstanbul'da 60 binden fazla gayrimenkul ve inşaat şirketini temsil edecek. MIPIM 2018'e 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı, 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin yanı sıra Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Günübirlik konut kiralamalarına 12,4 milyon lira ceza
GİB tarafından geçen yıl günübirlik konut kiralayan 10 bin 503 mükellef denetlendi. Denetimlerde kesilen ceza tutarı 12,4 milyon liraya ulaştı.
Ivanka Trump evine kiracı bulamadı
ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump, Manhattan'daki dairesini bir türlü kiraya veremiyor.
Günübirlik konut kiralamalarına 12,4 milyon lira ceza
GİB tarafından geçen yıl günübirlik konut kiralayan 10 bin 503 mükellef denetlendi. Denetimlerde kesilen ceza tutarı 12,4 milyon liraya ulaştı.
80 bin konut ve iş yerinde doğalgaz kullanılıyor
Trabzon'da doğalgaz kullanan abone sayısı günden güne artıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Çorum'da otobüs kazası: 10 ölü

Çorum'da otobüs kazası: 10 ölü

63
İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

İngiltere'de Müslüman milletvekiline şüpheli paket

44
İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

İran Türk jetiyle ilgili açıklama yaptı

29
Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

Defne Samyeli kızlarını gezdirdi

50
İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

İsviçre parlamentosu gündem olmadığı için açılmadı

27
Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi

Konukları Ahmet Hakan'ı bezdirdi

14
Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

Berlin'de PKK'lıları protesto eden ailenin evine saldırı

47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM