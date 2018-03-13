Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarı kapılarını açıyor

Dünyanın en büyük gayrimenkul fuarlarından biri kabul edilen MIPIM 2018, yarın Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açıyor. Fuara bu yıl Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.

24 BİN GAYRİMENKUL PROFESYONELİ YER ALACAK

Yarın Fransa'nın Cannes kentinde başlayacak MIPIM 2018'e 100 ülkeden 24 bin uluslararası gayrimenkul profesyonelinin katılımı bekleniyor.

250 ŞİRKET VE 700 ZİYARETÇİ KATILACAK

Fuar kapsamında İTO'nun Cannes sahilinde kurduğu "İstanbul Yatırım Çadırı", İstanbul'da 60 binden fazla gayrimenkul ve inşaat şirketini temsil edecek. MIPIM 2018'e 24 bin 200 ziyaretçi, 3 bin 100 firma, 5 bin yatırımcı, 3 bin 800 CEO ve üst düzey profesyonelin yanı sıra Türkiye'den 250 şirket ve 700 ziyaretçinin katılımı bekleniyor.